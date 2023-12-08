Каждый должен это попробовать: пять блюд из разных культур

UAportal собрал пять традиционных блюд из разных культур. Узнайте об этих удивительных блюдах, покоривших сердца людей по всему миру.

Суши

Суши из Японии безоговорочно занимают первое место в нашем топе. Тонкий баланс вкусов и искусная подача делают их кулинарным шедевром, покорившим гурманов по всему миру.

Паста

Второе место занимает культовая паста из Италии. Благодаря своей богатой истории и различным вариациям в разных регионах, эти макароны стали символом итальянской кухни. От спагетти болоньезе до фетучино альфредо, каждое блюдо демонстрирует любовь и пристрастие итальянцев к своей пище.

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Бирьяни

Заслуженное место в тройке лидеров занимает бирьяни из Индии. Это ароматное и вкусное блюдо из риса занимает почетное место в индийской кухне. Сочетая душистый длиннозернистый рис с разнообразными специями, мясом или овощами, бирьяни завораживает своим соблазнительным ароматом и аппетитным вкусом.

Севиче

Четвертое место занимает аппетитная севича, демонстрирующая кулинарное мастерство перуанской кухни. Севиче – это сырая рыба или морепродукты, маринованные в лаймовом соке. Добавление лука, перца чили и кинзы добавляет к нему создающего великолепный контраст остроты, пряностей и травянистости.

Фалафель

Четвертое место занимает фалафель с Ближнего Востока, популярная уличная еда, возникшая в Египте, а сейчас ее любят по всему региону. Эти хрустящие, жаренные во фритюре шарики, изготовленные из молотого нута или бобов фава, смешанных с травами и специями, очаровали любителей еды по всему миру.

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