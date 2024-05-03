Клейкие валики для одежды: советы по использованию в быту

Устали бороться с шерстью, пылью и ворсом на одежде? UAportal подготовил практические советы, которые помогут максимально эффективно использовать клейкие ролики.

Удаляет шерсть

Клейкий валик можно прокатать по поверхности, чтобы легко собрать всю шерсть животных. Этот трюк настолько эффективен и прост в использовании, что пригодится любому, кто борется с этой проблемой. Удаление шерсти домашних животных этим методом всего в нескольких проходах клейким валиком может быть действительно быстрым.

Чистит абажуры

Использование клейкого валика для одежды может стать эффективным способом очистки абажура. Проводя липким валиком по поверхности абажура, вы можете легко собрать всю пыль и ворсинки.

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Мелкие детали для рукоделия

Если вы любите заниматься рукоделием и часто находите блестки или крошечные бусинки, разбросанные по всей рабочей зоне, используйте липкий валик для одежды, чтобы быстро и легко собрать эти мелкие предметы. Он также отлично подходит для уборки беспорядка на картонных или бумажных поверхностях.

Уход за салоном автомобиля

Чтобы быстро удалить пыль и мусор из вентиляционных отверстий и труднодоступных щелей автомобиля, используйте клейкий валик для одежды. С помощью ролика можно также убирать грязь и крошки из ковриков и обивки, сохраняя салон автомобиля аккуратным и ухоженным.

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