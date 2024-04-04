Кофе против цикория: как выбрать самый полезный напиток
Сравнивая кофе и цикорий важно понимать их преимущества и недостатки с точки зрения воздействия на организм и самочувствие. UAportal рассказывает поподробнее.
Кофеин
Сравнивая пользу кофе и цикория для здоровья, необходимо учитывать содержание кофеина в них. Содержащийся в цикории инулин поддерживает здоровье пищеварения, что потенциально делает его более здоровым вариантом. В то время как слишком большое количество кофеина в кофе может привести к проблемам со сном.
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Антиоксиданты
Относительно антиоксидантов кофе содержит больше полезных соединений, чем цикорий, что также способствует снижению риска сердечных заболеваний и диабета.
Воздействие на желудок
Кофе содержит более высокий уровень кислотности, чем цикорий, поэтому это может привести к пищеварительному дискомфорту у людей с повышенной чувствительностью желудка.
Сахар в крови
Минимальное влияние цикория на уровень сахара в крови делает его более здоровым вариантом. Это особенно актуально для людей с диабетом или тех, кто пытается снизить потребление сахара.
Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.
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