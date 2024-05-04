Когда и почему не стоит дарить полотенца: народные приметы

Дарение и получение полотенец может показаться простым делом, но в украинской культуре это несет в себе разные важные смыслы. UAportal рассказывает о предрассудках и поверьях о полотенцах, которые существуют в украинской культуре.

Когда не стоит дарить

Важно понимать, почему дарование полотенец при определенных обстоятельствах следует избегать. В давние времена белые полотенца использовали прежде всего как погребальный атрибут, обеспечивая поддержку усопшему во время погребальных ритуалов. Соответственно, дарить полотенце может считаться неблагоприятным, поскольку предки верили, что оно приносит болезни, конфликты и даже неудачу.

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Если вам дарят полотенце, особенно от людей, которые могут иметь недобрые намерения, желательно воздержаться от его принятия. Однако, если вежливость требует принятия, за полотенце принято заплатить символическую сумму и выразить благодарность, сказав: "Заплачено".

Кухонные полотенца

Историческое значение кухонных полотенец, напротив, имеет другую сторону. В прошлом родственники заворачивали в них еду для своих близких, отправлявшихся в дальнюю дорогу.

По этой традиции считается, что акт дарения кухонного полотенца символизирует потенциальную разлуку. Следовательно, следует подумать, будет ли такой подарок уместен в контексте отношений и обстоятельств, в которых находится получатель.

Кроме того, вышитые полотенца имеют положительную символику. В прошлом молодые девушки тщательно вышивали особые узоры на этих изделиях, вкладывая в них чувство любви.

Такие полотенца в первую очередь предназначались в качестве оберегов для своих любимых. Поэтому вышитое полотенце может стать уместным подарком для пар, празднующих свадьбу, юбилей или другое знаменательное событие.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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