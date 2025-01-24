Когда лучше пить кофе: результаты нового исследования

Если вы сегодня еще не пили кофе и не имеете привычки потреблять его утром, то стоит обратить внимание на аргументы, приводимые учеными.

Согласно недавнему исследованию, результаты которого опубликованы в Европейском кардиологическом журнале, люди, которые пили кофе только утром, имели меньше шансов умереть от сердечных проблем по сравнению с теми, кто вообще не пил кофе. Но таких последствий для здоровья не наблюдалось среди людей, которые пили кофе в течение дня.

Исследователи проанализировали данные более 40 000 взрослых американцев, которые сообщили, пьют ли они кофе, как часто и когда. Команда обнаружила две основные группы среди кофеманов: большую составляли те, кто пил кофе до полудня, и меньшую — пили кофе в течение дня.

Сопоставив эти данные с публичными записями о смерти за 10 лет, исследователи обнаружили, что пившие кофе утром имели на 16% ниже риск смерти от любой причины и на 31% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых проблем, чем те. , кто не пил кофе. Однако не было никакой разницы в риске смерти между пьющими кофе в течение дня и теми, кто не пьет кофе.

Это первое исследование, изучающее подобные особенности употребления кофе и их влияние на важные показатели здоровья. Результаты свидетельствуют о том, что важно не только то, пьет ли человек кофе или сколько его потребляет, но и в какое время это происходит.

По словам исследователей, работа не объясняет, почему употребление кофе по утрам снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятно, что употребление кофе днем или вечером может нарушить циркадные ритмы и уровень гормонов, в частности мелатонина. Это, в свою очередь, негативно влияет на факторы сердечно-сосудистого риска, как воспаление и кровяное давление.

Польза от утреннего кофе наблюдалась среди людей, которые сообщили, что выпивали любое количество кофе до полудня, но наибольший положительный эффект ощутили те, кто выпивал минимум две чашки.

Это может быть связано с тем, как кофе влияет на симпатическую нервную систему, подготавливающую организм к действию, предполагают эксперты. В утренние часы, когда человек просыпается и поднимается с постели, обычно наблюдается заметное увеличение симпатической активности. Этот эффект снижается в течение дня и достигает самого низкого уровня во время сна.

Таким образом, возможно, как отмечают авторы, употребление кофе во второй половине дня или вечером нарушает циркадный ритм симпатической активности. Действительно, многие люди, пьющие кофе в течение всего дня, страдают нарушением сна. В этом контексте интересен тот факт, что кофе, похоже, подавляет мелатонин, вызывающий сон.

Другим возможным положительным влиянием кофе на здоровье может быть то, что он способен ослаблять последствия психоэмоционального стресса, а также, вероятно, уменьшать воспаление.

Поэтому ценители могут наслаждаться утренним кофе, ведь уже есть веские доказательства того, что это полезно для здоровья.