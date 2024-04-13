Когда лучше всего высаживать кабачки в открытый грунт: советы от опытных садоводов

Кабачки процветают в теплую погоду, и их лучше всего высаживать в мае для более быстрого созревания. UAportal рассказал об оптимальных условиях посадки кабачков в открытом грунте, которые обеспечат обильный урожай.

Известный своей легкостью в выращивании кабачок требует тщательного подбора времени для формирования здоровых корней и содействия интенсивному росту.

Определение подходящего времени для посадки кабачков зависит от желаемой даты сбора урожая. Посев кабачков в конце мая гарантирует обильный урожай до августа. Однако ранние сорта позволяют наслаждаться кабачками уже в июле, что требует более ранних сроков посадки.

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Учитывая то, что кабачки любят тепло, очень важно, чтобы время посева соответствовало стабильным и прохладным погодным условиям. Опытные садоводы рекомендуют высевать кабачки в мае. Для получения быстрого урожая вместо посева семян можно использовать рассаду.

Подготовка семян кабачков требует минимальных усилий, хотя замачивание в теплой воде на сутки может ускорить прорастание.

Для обеспечения здорового роста необходимо организовать регулярный полив. Достаточно одного полива в неделю, но во время засухи частота полива увеличивается до трех раз в неделю. Обогатите почву минеральными веществами, в идеале – через десять дней после посева.

Во время цветения кабачки можно дополнительно подкормить, а затем провести последнюю подкормку, когда появятся плодовые гроздья. Тщательное удаление сорняков имеет решающее значение для поддержания оптимальных условий почвы. Подумайте о разрыхлении земли раз в неделю, чтобы облегчить циркуляцию влаги и воздуха вокруг корней.

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