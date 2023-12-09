Когда на самом деле начинается зима: факты об этом времени года

Зима – это время года, которое приносит с собой не только холод и снег, но и целый ряд уникальных явлений и особенностей, делающих этот период интересным. UAportal подготовил пять увлекательных фактов о зиме, которые раскроют уникальность этого времени года.

Различные даты начала

Зима имеет две разные даты своего начала в зависимости от астрономических и метеорологических определений. Согласно астрономическим измерениям, зима официально наступает 21 или 22 декабря, в день зимнего солнцестояния. В то же время, с точки зрения метеорологии, зима стартует раньше 1 декабря.

Вопреки ожиданиям, зима в северном полушарии совпадает с ближайшим расположением Земли к Солнцу. Около 3 января, в перигелии, Земля находится ближе к Солнцу, чем в афелии в июле. Хотя эта близость не влечет за собой смены времен года, она влияет на их продолжительность. Зима на 5 дней короче лета через несколько более быстрое движение Земли в перигелии.

Читайте также: Эксперт рассказал, как эффективно согреться, когда дома нет отопления

Холодные рекорды в Европе

Самая низкая температура, когда-либо зафиксированная в Великобритании зимой, составляла -27,2 °C. Бремор, деревня в Шотландском нагорье, пережил этот экстремальный холод дважды: 11 февраля 1895 года и 10 января 1982 года. Альтнахарра, также на Шотландском нагорье, столкнулся с такой же ледяной температурой 30 декабря 1995 года.

Зима 1963 известна как одна из самых холодных в истории Великобритании, она остается самой холодной с 1740 года. Температура постоянно падала ниже -20°C, метели, снежные заносы и замерзания побережья были характерны для этого сезона.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !