Когда не стоит убирать в доме: Советы для суеверных хозяек
Старательные хозяйки известны своим активным подходом к поддержанию чистоты и порядка в доме. Хотя не все домохозяйки знают об этом, но UAportal рассказывает о рекомендациях, когда не стоит убирать.
1. Отложите уборку после поездки
Избегайте протирания поверхностей и уборки пылесосом, если кто-нибудь из членов семьи недавно уехал в путешествие. Согласно поверьям, уборка в этот период доставляет несчастья и потенциальные неприятности во время путешествия.
Читайте также: Как убрать пыль, чтобы она еще долго не оседала на мебели
2. Не убирайте сразу после отъезда гостей
Рекомендуется подождать с уборкой после того, как гости покинули ваш дом. Согласно этому поверью, уборка сразу после их отъезда может символизировать внезапный уход удачи или положительной энергии.
3. Не рекомендуется убирать в темное время суток
Согласно поверьям, уборка в темное время суток, особенно вечером или ночью, может привести к потере удачи и счастья.
5. Не убирайте в пятницу
Суеверия также предостерегают от уборки в пятницу. Считается, что нарушение этого поверья может привести к финансовым трудностям в семье, поэтому лучше найти другой день для уборки.
Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !