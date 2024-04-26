Когда не стоит убирать в квартире: давние предрассудки и верования

Согласно народным верованиям, пятница считается неблагоприятным днем для уборки квартиры. Считается, что выполнение таких задач как подметание пола, вытирание пыли в этот день может привлечь негативную энергию или обстоятельства перед выходными. UAportal узнал, что согласно этим предрассудкам, желательно отложить уборку на другой день и даже избегать стирки в пятницу.

Говорят, что пренебрегающие этими оговорками и приступающие к уборке в плохой день, навлекают на себя неприятности, особенно финансовые. Супруги могут столкнуться с неожиданными трудностями в плане доходов, что потенциально может привести к финансовой нестабильности.

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Кроме того, все жильцы квартиры в это время могут столкнуться с рядом неблагоприятных событий, которые окажут негативное влияние на их судьбу.

Хотя уборка в определенный день может не оказать прямого влияния на удачу или богатство каждого, однако предрассудки и верования продолжают руководить обычаями и распорядком дня некоторых людей. Важно отметить, что личные убеждения и взгляды человека могут формировать его подход к уборке, включая учет предполагаемых счастливых или неблагоприятных дней.

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