Когда нужно поливать комнатные растения: советы

Больше не нужно беспокоиться о засохших и увядших комнатных цветах – узнайте секрет идеального графика полива. UAportal подготовил несколько советов, которые сохранят цветы свежими и здоровыми.

Когда нужно поливать цветы

Начинающие часто соблюдают такое правило: если земля в горшке сухая, ее нужно полить. Однако такой подход нецелесообразен. Если почва уже пересохла, поливать может быть поздно. Ждать, пока растение начнет увядать, однозначно не рекомендуется.

Оптимальное время для полива комнатного растения – когда верхний слой почвы в горшке подсох, но под ним еще сохраняется небольшая влага.

Как часто поливать цветы

Количество раз, когда следует поливать цветы, зависит от уникальных потребностей каждого растения. Следует узнать о специфических требованиях растения к уходу, в том числе о частоте полива.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Когда поливать неприхотливые растения

Для избравших неприхотливые растения существует общее правило – частота полива зависит от времени года и уровня влажности. В холодное время года можно увеличить интервалы между поливами, иногда до двух недель. И наоборот, летом важно поливать цветы чаще, в пределах от 3 до 7 дней в зависимости от влажности почвы.

Правильное время суток для полива

Время суток, когда поливать комнатные растения, является предметом споров среди цветоводов. Ответ прост – это зависит от времени года. В теплое время года лучше поливать вечером, чтобы помочь растениям сохранить влагу в течение ночи. В холодное время года рекомендуется поливать по утрам, чтобы позволить избытку влаги испариться в течение дня.

Чтобы обеспечить правильный полив без переувлажнения, предлагаем пошаговую инструкцию:

Всегда поливайте цветы постепенно и с осторожностью, небольшими порциями.

Прекращайте доливать воду в горшок, как только она начнет стекать из отверстия на дне.

После полива в тарелке или блюдце под вазоном не должно быть избыточного количества воды.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !