Когда отправлять резюме: Лучший день, чтобы устроиться на работу

Хотя народные приметы предполагают, что день собеседования может повлиять на его результат, существуют и рациональные объяснения, которые следует принять во внимание. UAportal рассказал, какой день недели считается идеальным для устройства на работу.

Счастливый день недели

Согласно народным поверьям, среда считается счастливым днем для ищущих работу. В астрологии среда ассоциируется с Меркурием, покровителем на третий день недели.

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Считается, что в этот период повышается красноречие и навыки артикуляции. Следовательно, в среду ответы кандидата на вопросы работодателя могут быть хорошо восприняты.

Рациональное объяснение

Среда приходится на середину рабочей недели, оставляя позади сложные дни понедельника и вторника. В это время люди часто демонстрируют лучшую сосредоточенность, менее склонны к раздражительности и чувствуют меньшую усталость. Следовательно, работодатели могут быть настроены положительно, что повышает вероятность благоприятного результата для работодателей.

Учитывая как стоящие за ними традиционные убеждения, так и логические соображения, подача заявки на работу в среду может потенциально повысить ваши шансы на успех. Используя благоприятные аспекты этого дня люди могут максимизировать свои шансы на получение подходящей работы.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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