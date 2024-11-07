Когда пить кофе, чтобы лучше спать

Чтобы обеспечить наилучшее качество сна, важно избегать потребления кофеина за 8-12 часов до сна. Даже если вы можете выпить эспрессо и уснуть, на качество сна это повлияет

Идеальное время для последнего приема кофеина – до/после обеда

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Залежить від дози, але біля 25% ефекту кофеїну буде активним за 12 годин. Це може порушити ранню фазу вашої ночі, як кількість slow-wave сну (глибока фаза), так і фазу REM. Це вплине на емоційний перформанс наступного дня

Повільний сон (глибокий), пов’язаний із виділенням гормону росту, що важливий для синтезу білка, відновлення тканин.

Дія кофеїну значною мірою залежить від типу вищої нервової діяльності та особливостей роботи ферментів печінки, швидкості фаз детоксу

Швидкість метаболізму кофеїну є генетично детермінованим фактором. У носіїв генотипу, асоційованого з повільним метаболізмом є ризик розвитку побічних ефектів при зловживанні кави (тремор, нервозність, гіперактивність, тривожність). Тіло не бреше, якщо це є - прошу, переглядаємо кількість кави чи купуємо декаф. Сучасні методи обробки дозволяють лишати вашу фільтр каву (майже) без кофеїну такою ж смачною

За метаболізм кофеїну відповідає ген: CYP1A2. Зараз трохи складно, але суть вхопите: це один із цитохромів P-450. Всі пацани з групи цитохромів відповідають за метаболізм ліків, алкоголю, афлотоксинів, тютюну, і власних гормонів. Цитохроми CYP 1А2, 3А4, 2D6, 2С9 відповідають за метаболізм більш ніж 60% ліків. І якщо вони зайняті чимось іншим, постійно щось виводячи з організму, виводити ще й каву стає накладно. Або вони почнуть виводити каву і не виведуть чогось іншого.

Резюмую:

◾️на регулярній основі краще припиняти каву хоча б за 8 годин до сну

◾️якщо є виразна реакція на каву - лімітуйте або декаф

◾️якщо є гормональні порушення (статеві, щитоподібна) - мінімізуйте

◾️якщо приймаєте за призначенням фармакотерапію - мінімізуйте

А так, кава підсилює секрецію шлункового соку, скорочення жовчного

Добре діє на перистальтику

Багато антиоксидантів: хлорогенова кислота, кавова кислота, різні поліфеноли з дубильними речовинами, тригонеллін має капіляропротективну дію (відновлює дрібні судини, якщо пити каву у невеликій кількості)