Когда сажать картофель по лунному календарю в 2024 году

Картофель – культура, которая процветает на плодородной почве и при должном уходе, требует посадки в благоприятный день для получения щедрого урожая. UAportal узнал, что перед тем, как рассмотреть идеальные даты для посадки, необходимо выполнить несколько важных шагов.

Примерно за месяц до посадки тщательно отберите здоровые клубни среднего размера из вашего погреба. Они станут посадочным материалом. Перенесите картофель в теплое и светлое помещение с температурой 14-16 градусов днем и не ниже 6 градусов ночью. В этом помещении обеспечьте достаточную влажность и разложите клубни в ящики, чтобы они были хорошо освещены.

Правильное проращивание картофеля при свете приведет к появлению небольших, но крепких ростков размером 1-2 см, дополненных крошечными листочками. После высадки их корневая система быстро разовьется.

Специалисты советуют высаживать картофель, когда среднесуточная температура достигает 8-10 градусов в течение нескольких дней подряд, а почва прогрелась на глубину не менее 10-12 см. Выбирайте для культуры хорошо освещенный участок. Оптимальными предшественниками для картофеля являются озимые зерновые, тыква, капуста, бобовые, масличная редька, рапс, горчица.

По мнению астрологов, лучшее время для посадки картофеля – на убывающей фазе Луны или в конце ее растущей фазы. Кроме того, посадка наиболее благоприятна, когда Луна находится в таких земных знаках, как Дева, Телец и Козерог. Водные знаки, такие как Скорпион, Рак и Рыбы, также считаются благоприятными.

Планируете сажать картофель в апреле, мае или июне? Вот рекомендуемые даты:

Апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 19-21, 29-30

Май: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31

Июнь: 3-4, 17-19, 22-23, 26-27

После посадки важным является правильный полив и подкормка. Сначала ростки получают питательные вещества из самих клубней. Однако через 2-3 недели рекомендуется начать первый этап подкормки и полива. Вот рекомендуемые даты на 2024 год:

Апрель: 1-3, 6-7, 10-11, 14-15, 19-20, 24-25, 29-30

Май: 3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31

Июнь: 3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27

Июль: 1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29

Август: 1-3, 6-8, 11-13, 16-17, 20-21, 24-25, 29-30

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Защиту от вредителей, в частности от колорадского жука, можно начинать еще до посадки. Наиболее эффективными считаются обработки во время полнолуния и когда луна находится в определенных знаках, таких как Овен, Лев, Стрелец, Скорпион, Близнецы и Водолей. Для борьбы с почвенными вредителями лучше всего подходит убывающая Луна в Тельце, Деве и Козероге. Вот рекомендуемые даты для обработки от вредителей:

Апрель: 1-5, 8-9, 12-13, 16-18, 24-30

Май: 1-2, 5-10, 14-15, 21-29

Июнь: 1-7, 10-11, 17-25, 28-30

Июль: 1-4, 7-9, 15-23, 26-31

Август: 4-5, 11-19, 22-28, 31

Для картофеля необходимо делать окучивание, рыхление и прополку. Первое окучивание должно состояться, когда кусты картофеля достигнут высоты 15-20 см, а второе окучивание – через 2-3 недели. Рассмотрим эти даты в 2024 году для выполнения этих задач:

Май: 1-2, 5-13, 16-20, 23-29

Июнь: 1-9, 12-16, 20-25, 28-30

Июль: 1-6, 10-14, 15-23, 26-31

Август: 1-10, 14-20, 22-30

Для завершающего этапа, уборки картофеля, дождитесь убывающей Луны, когда она будет находиться в знаках Овна, Льва, Стрельца, Тельца, Козерога, Близнецов, Весов или Водолея:

Июль: 1-4, 17-23, 26-31

Август: 4-5, 22-28, 31

Сентябрь: 1, 10-16, 19-24, 27-29

Не забывайте учитывать погодные условия, сорт и состояние растений при выборе сроков посадки, прополки, полива и уборки урожая.

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