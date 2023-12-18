Колыбель демократии: Пять фактов об Афинах

Афины, столица Греции, исполнены не только вековой истории, но и невероятных тайн. С историческим багажом, насчитывающим тысячелетия, этот город привлекает внимание своим культурным наследием и многогранностью. UAportal подготовил пять фактов об этом городе.

Самая старая столица Европы

Афины, город в Греции, старейшая столица Европы. Их истоки можно проследить еще за 3 000 лет до нашей эры, а это значит, что его корни уходят глубже, чем основание первого постоянного поселения в Америке.

Родина древних Олимпийских игр

Хотя Афины стали родиной современных Олимпийских игр в 1896 году, вы можете удивиться, узнав, что никто никогда не проводил это мероприятие в этом историческом городе. Вопреки расхожему мнению, древние греки праздновали это известное спортивное событие в других городах.

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Колыбель демократии

В 500 году до н. в Афинах была создана отличная система. Это нововведение позволило гражданам, которые имели на это право, непосредственно голосовать и влиять на законы, таким образом зародив концепцию демократии, которую мы знаем сегодня.

Легендарный марафон

Марафоны получили свое заглавие конкретно в старой Греции. Вдохновителем знаменитого "марафонского" забега на 42 километра можно считать героического греческого солдата Фидиппида. В 490 году до нашей эры он отправился в знаменательный забег из города Марафон в Афины, чтобы передать важное послание.

Пионер в культуре

Афины обладают престижным титулом первой культурной столицы Европы. Это почетное звание, ежегодно присуждаемое Европейским Союзом, подчеркивает богатство и разнообразие культурного наследия Европы. Афины имели честь претендовать на это выдающееся признание как на свое собственное.

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