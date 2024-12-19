Кому необходимо употреблять фисташки: не все знают их невероятную ценность

Фисташки являются единственной разновидностью орехов, содержащих значительное количество лютеина. Это распространенный пигмент класса картиноидов (ксантофил), который полезен и необходим для здоровья глаз. Он проникает через гематоэнцефалический барьер и скапливается исключительно в макулярной области сетчатки глаза человека. Макула является ключевой структурой глаза, которая защищает сетчатку от разрушающего действия синего света.

Ксантофилы лютеин и зеаксантин чаще всего встречаются в овощах и фруктах. Особенно много их в зеленых листовых овощах. Фисташки являются источником лютеина с высокой биодоступностью, поскольку содержат жиры, главным образом моно- и полиненасыщенные, способствующие его усвоению.

Результаты исследования, проведенного в Медицинском центре при Университете Тафтса и опубликованные 17 октября 2024 года в Journal of Nutrition, показывают, что фисташки являются не только вкусной и питательной пищей, но и имеют значительные преимущества для здоровья глаз. Это особенно важно для пожилых людей, имеющих значительно повышенный риск ухудшения зрения.

Рандомизированное контролируемое исследование показало, что употребление 57 граммов фисташек в день в течение 12 недель как части обычного питания значительно повышает оптическую плотность макулярного пигмента у людей среднего и старшего возраста. Ученые также обнаружили, что питание с фисташками почти удвоило ежедневное потребление лютеина участниками и значительно повысило его уровень в плазме крови.

Просто добавив пригоршню фисташек в свой ежедневный рацион, можно увеличить потребление лютеина, который имеет решающее значение для защиты глаз.

Кроме поддержания здоровья глаз, содержащийся в фисташках лютеин также способствует работе мозга. Лютеин преодолевает гематоэнцефалический барьер, где помогает уменьшить окислительный стресс и воспаление. Как и в глазу, он избирательно скапливается в мозге и может играть определенную роль при снижении когнитивных способностей.

Исследования показывают, что более высокий уровень лютеина связан с лучшей когнитивной деятельностью, включая память и скорость обработки информации, что делает фисташки ценным дополнением к питанию, необходимому для здорового старения.

Нельзя забывать о том, что распространённым предложением являются соленые фисташки. Их потребление должно быть ограничено, учитывая негативные последствия чрезмерного поступления соли, прежде всего в виде повышения кровяного давления.