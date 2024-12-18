Конфеты "Рафаэло" собственноручно: всего несколько ингредиентов, а получится объедение
Только несколько ингредиентов и немного любви — и через несколько минут десерт готов!
Ингредиенты:
• Кокосовая стружка – 200 г + 20 г для присыпки;
• Сгущенка – 1 банка;
• Шоколад молочный – 240 г;
• Миндаль – 50 г.
Приготовление:
1. Смешать стружку и сгущенку, сформировать шарики, в середину положить 1 миндаль.
2. Поставить в морозильную камеру на 10 минут.
3. Покрыть шарики шоколадом и присыпать стружкой из кокоса.
Готово.