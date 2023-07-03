Космос обещает здоровье и благополучие трем знакам зодиака: Гороскоп на неделю 3-9 июля

В космическом ритме небесных тел знаки зодиака Весы, Скорпион и Стрелец на неделе 3-9 июля окажутся под пристальным вниманием звезд. UAportal подготовил информацию о здоровье и благополучии этих трех знаков зодиака. Узнайте, как расположение планет и космические энергии могут повлиять на их физическое и эмоциональное состояние в ближайшие дни.

Весы

Под влиянием Нептуна в Весах люди знака Весов благословлены гармоничным потоком энергии, который улучшает их общее самочувствие. На этой неделе здоровье Весов будет находиться в стабильном и сбалансированном состоянии. Расположение планет наделит их жизненной силой и крепкой иммунной системой, что позволит им справиться с любыми трудностями, возникающими на этом пути.

Это идеальное время для Весов, чтобы приступить к новому оздоровительному режиму или изучить альтернативные методы лечения, которые резонируют с их внутренним равновесием. Не забывайте вести сбалансированный образ жизни и заниматься физическими упражнениями, которые приносят радость и спокойствие.

Скорпион

Благодаря глубокому влиянию Плутона в Скорпионе, Скорпионы наделены преобразующей энергией, которая может значительно повлиять на их здоровье и благополучие. На этой неделе Скорпионы почувствуют значительные изменения в своем физическом и эмоциональном состоянии. Они могут обнаружить скрытые аспекты своего здоровья, которые требуют внимания и исцеления.

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Скорпионам крайне важно прислушаться к своему организму и обратиться за необходимой поддержкой к медицинским специалистам или целостным практикам. Занятие практическими методами ухода за собой, такими как медитация, йога или ведение дневника, поможет им на пути самопознания и исцеления.

Стрелец

Под лучезарным взглядом Солнца в Стрельце люди, родившиеся под этим знаком зодиака, наделены энергией и оптимистичным взглядом на свое здоровье и благополучие. На этой неделе Стрельцы будут пребывать в приподнятом настроении и с энтузиазмом относиться к здоровому образу жизни. Они могут почувствовать тягу к активному отдыху, спорту или авантюрным занятиям, которые оживят их тело, разум и дух.

Это подходящее время для Стрельцов, чтобы поставить перед собой амбициозные спортивные цели и отправиться в путь самосовершенствования. Не забывайте о сбалансированном подходе и избегайте перенапряжения, чтобы обеспечить стабильное благополучие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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