Кот царапает мебель и обои: как отучить домашнего питомца

В этой статье UAportal подготовил советы о том, как сделать так, чтобы кот не портил мебель и обои дома. Мы рассказали, как спрей с запахом цитрусовых может отпугивать кошек и как создание специально отведенных мест для царапания может изменить их поведение.

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Распиливайте на мебель цитрусовый ароматизатор

Один из эффективных способов предотвратить царапание котами мебели и обоев – рассеять спрей с цитрусовым запахом на пораженные участки. Кошки, как правило, не любят цитрусовые ароматы.

Следует выбрать безопасный для домашних животных спрей и нанести его на мебель и обои. Рекомендуется регулярно наносить повторно спрей, поскольку со временем аромат может выветриться.

Купите когтеточки

Еще один полезный совет – приобрести котам когтеточки. Кошки имеют естественный инстинкт царапаться, и, снабдив их специальными местами для царапания, можно перенаправить их поведение подальше от мебели и обоев. Следует выбирать прочные и устойчивые когтеточки, желательно из сизаля или картона, поскольку эти материалы безопасны для кошек.

Подстригать коту когти

Нужно подстригать коту когти, чтобы минимизировать риск непреднамеренного царапания поверхностей. Необходимо использовать специальные кошачьи кусачки или тримеры и быть осторожным, чтобы не порезать когти, что может вызвать дискомфорт или кровотечение. Если владелец не знает, как правильно подстригать когти коту, следует проконсультироваться с ветеринаром или профессиональным грумером для домашних животных.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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