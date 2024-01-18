Коты-долгожители: Топ-5 пород с наибольшей продолжительностью жизни

Кошки – любимые компаньоны и домашние любимцы, которые очаровывают нас изяществом, лаской и умом. UAportal рассказывает о пяти замечательных породах, славящихся поразительной продолжительностью жизни.

1. Сибирская кошка

Сибирская кошка, выведенная в 16 веке, эффективно приспособилась к суровому климату, демонстрируя крепкое здоровье и долговечность. Своей величественной осанкой, пышной и защитной шерстью, а также грациозной походкой сибирские коты демонстрируют не только силу, но и интеллект. Эти дружелюбные создания могут дожить до 20 лет.

2. Сиамская кошка

Родом из Таиланда, где их часто называют "лунным бриллиантом", сиамские коты олицетворяют активную и подвижную натуру. Кроме волшебного облика и выразительной мордочки, они могут похвастаться непревзойденным обществом, любопытством и преданностью. Сиамские коты имеют отличное здоровье и отличный иммунитет, часто живут от 16 до 20 лет.

3. Бирманская кошка

Выведенная в Бирме в 19 веке путём скрещивания сиамской и персидской кошек, бирманская порода олицетворяет элегантность с роскошной шелковистой шерстью и завораживающими голубыми глазами. Известные своей необыкновенной привязанностью, игривостью и высоким уровнем интеллекта, бирманские коты обычно наследуют крепкое здоровье. Продолжительность их жизни часто составляет от 18 до 20 лет.

4. Саванна

Саванна, считающаяся экзотической и редкой породой, появилась в 1986 году в результате скрещивания домашней кошки и африканского сервала. Саванна обладает впечатляющими физическими чертами, такими как большие уши, длинные лапы и характерные пятнистые узоры, и излучает энергию, ум и дружелюбие. При должном уходе и питании эти волшебные кошачьи могут жить до 17-20 лет.

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5. Египетская мау-кошка

Древняя и загадочная египетская мау, ведущая свою родословную от африканских диких кошек, имеет прекрасное телосложение, характеризуется потрясающей пятнисто-полосатой шерстью, волшебными зелеными глазами и утонченным силуэтом. Кроме своей уникальной внешности, египетский мау оказывается очень умным, преданным и кротким. Благодаря отличной адаптивности и крепкому здоровью, эта порода обычно имеет продолжительность жизни от 15 до 20 лет.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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