Краска для стен или обоев: что выбрать во время ремонта

Покрасить стены или поклеить обои – каждый вариант имеет свой набор особенностей. UAportal рассказывает обо всех "за" и "против" обоев и окрашенных стен, чтобы помочь определить, какой вариант подходит для квартиры или дома.

Преимущества обоев

1. Они служат прикрытием для мелких дефектов стен, эффективно скрывая недостатки.

2. Обои имеют широкий ассортимент цветов, узоров и принтов, что позволяет владельцам домов найти желаемый вариант.

3. Есть широкий диапазон цен, что гарантирует, что обои можно выбрать на любой бюджет.

Недостатки обоев

1. Подготовка поверхности стены перед наклеиванием обоев может быть трудоемкой задачей.

2. Обои сложно наклеивать на неровные поверхности, что требует тщательного подбора узора.

3. Обои склонны к повреждению влагой и, в худшем случае, могут способствовать образованию плесени.

4. Также обои, как правило, более хрупкие и менее долговечные, чем другие материалы. С точки зрения обслуживания, если определенный участок становится дефектным, он нуждается в замене.

Преимущества краски

1. Простой процесс нанесения, с которым может справиться даже новичок, устраняющий необходимость нанимать профессионала. Это приводит к значительной экономии средств для владельцев домов.

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2. Краски отличаются ремонтопригодностью. Если появятся какие-либо изъяны или дефекты, дополнительный слой краски может исправить ситуацию.

3. Краска также влагостойкая и имеет защиту от плесени, что позволяет использовать ее в различных помещениях, таких как ванные комнаты, кладовые или склады.

4. Кроме того, краски экологически чисты и безопасны, что делает их идеальными для использования в детских комнатах.

5. Еще одним преимуществом является возможность разбавления краски до нужного цвета и оттенка.

6. Краски выпускаются в широком ассортименте, что позволяет удовлетворить разный бюджет.

Единственным заметным недостатком, который следует учитывать, необходимо начинать с выровненной поверхности, хотя это требование касается большинства отделочных материалов.

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