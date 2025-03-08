Кролик в соусе Велюте с копченой грушей: изысканное блюдо
Копченая груша раскрывается в соленых блюдах необычно, но очень приятно. А еще, таким точно можно удивить иностранных друзей – уверены они такого не пробовали.
Кстати, вы часто спрашиваете о моей посуде и сковороде, которыми я пользуюсь в быту - всегда отвечаю:
К рецепту:
4 задних ножки кролика (1кг)
-150г лука
-пару зубчиков чеснока
-75г белого сухого вина
-5шт копченой груши
-соль, перец, розмарин, тимьян
-масло для жарки, вода
Для соуса:
Ру: 25г муки
25г масла
И 100-125г сливок 30%
- обжариваю ножки на масле до румяной корочки на среднем огне, а затем просто на той же сковороде обжариваю мелко нарезанный лук
- в сковороду возвращаю кролика, добавляю порезанный слайсами чеснок, травы, белое вино, соль и черный и ароматный перцы, копченую грушу и заливаю практически доверху водой или овощным бульоном
- тушу на медленном кипении
1-1.5 часа, в зависимости от возраста кролика, до практически готовности.
вынимаю кролика и грушу. Образовавшийся с луком бульон протираю через сито, добавляю сливки (или домашнюю сметану)
Соус Ру: (поджаренная мука на масле) и готовлю практически подливку, этакий соус Велюте.
Сам Ру добавляйте постепенно, чтобы соус не был густой, но легкий и шелковистый поворачиваю в сковороду кроля, заливаю соусом добавляю как подгарнировку нарезанную морковь и под крышкой едва томлю еще минут 20-25. Готово.
- можно подавать с орешками или поджаренным маком и посыпать свежесрубленной зеленью.
- вместо груши можно попробовать чернослив, но тогда оставьте его в блюде
Приятного аппетита.