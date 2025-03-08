Кролик в соусе Велюте с копченой грушей: изысканное блюдо

Копченая груша раскрывается в соленых блюдах необычно, но очень приятно. А еще, таким точно можно удивить иностранных друзей – уверены они такого не пробовали.

Кстати, вы часто спрашиваете о моей посуде и сковороде, которыми я пользуюсь в быту - всегда отвечаю:

К рецепту:

4 задних ножки кролика (1кг)

-150г лука

-пару зубчиков чеснока

-75г белого сухого вина

-5шт копченой груши

-соль, перец, розмарин, тимьян

-масло для жарки, вода

Для соуса:

Ру: 25г муки

25г масла

И 100-125г сливок 30%

обжариваю ножки на масле до румяной корочки на среднем огне, а затем просто на той же сковороде обжариваю мелко нарезанный лук

в сковороду возвращаю кролика, добавляю порезанный слайсами чеснок, травы, белое вино, соль и черный и ароматный перцы, копченую грушу и заливаю практически доверху водой или овощным бульоном

тушу на медленном кипении

1-1.5 часа, в зависимости от возраста кролика, до практически готовности.

вынимаю кролика и грушу. Образовавшийся с луком бульон протираю через сито, добавляю сливки (или домашнюю сметану)

Соус Ру: (поджаренная мука на масле) и готовлю практически подливку, этакий соус Велюте.

Сам Ру добавляйте постепенно, чтобы соус не был густой, но легкий и шелковистый поворачиваю в сковороду кроля, заливаю соусом добавляю как подгарнировку нарезанную морковь и под крышкой едва томлю еще минут 20-25. Готово.

можно подавать с орешками или поджаренным маком и посыпать свежесрубленной зеленью.

вместо груши можно попробовать чернослив, но тогда оставьте его в блюде

Приятного аппетита.