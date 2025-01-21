Крымскотатарский чиберек с чернилами каракатицы: рецепт

Почти крымскотатарская кухня, потому что в тесто добавили чернила каракатицы.

ИНГРЕДИЕНТЫ на 12-14 шт

Тесто:

300 г муки

15 г масла

16 г чернил каракатицы

200 г воды (кипятка)

соль

Фарш:

400 г говяжьего фарша

1 томат

2 красные луковицы

100 г сыра

30 г воды

соль, перец

Рафинированное масло без запаха. Около 500 грамм.

Готовим

Делаем тесто:

Берем муку, соль, масло и чернила каракатицы, заливаем кипятком.

Перемешиваем деревянной ложкой, оставляем остыть.

Еще достаточно теплым вымешиваем, добавляем немного муки при необходимости – тесто должно быть эластичным, не липким, но и мягким. Под пленку, чтобы отлежалось.

А теперь фарш.

Я обожаю с помидорами и сыром. Поэтому берём мясо, натираем на терке лук, режем томат, творог, добавляем соль и черный перец. Можно и зелень!

Формируем чибреки:

На столе тоненько раскатываем кусочек теста, подпиливая мукой, круглой формой.

Кладем хорошую ложку фарша, закрываем края, выпуская лишний воздух и закрепляем дополнительно вилкой. Так поступаем заранее пол партии

Разогреваем масло на большом огне, проверяем, как жарится кусочек теста.

Жарим по 2 шт. около 1 мин с обеих сторон. Огонь достаточно большой – 8 из 9.

ЧИБЕРЕК готов, когда он начинает "надуваться" – это признак того, что внутри закипела начинка, тогда его надо быстро и осторожно снимать на бумажную салфетку.

Кушать лучше сложив пополам, так чтобы образовался "конверт" и не вытекал сок.

Вместо чернил можно добавить чайную ложку яблочного уксуса. Но это черное тесто получилось просто супер!