Культовая фигура в актерском мире: 5 удивительных фактов о Брайане Крэнстоне

Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие", стал культовой фигурой в актерском мире. Сам Энтони Гопкинс высоко оценил игру Крэнстона, считая ее лучшей актерской работой, которую он когда-либо видел. Но кроме его выдающихся достижений, UAportal расскажет о нескольких удивительных фактах об актере.

Влияние мыльных опер

Выросшие в Южной Калифорнии, с родителями, которые занимались актерским мастерством, Крэнстон был близок к миру перформанса. В юном возрасте он в течение двух лет появлялся в дневной мыльной опере "Любовь". Этот опыт не только помог сформировать его актерские навыки, но и научил его лить слезы по команде во время эмоциональных сцен.

Столкновение с Чарльзом Мэнсоном

В детстве Крэнстон столкнулся с одним из известнейших серийных убийц в истории. В возрасте 10 лет мать взорвала его на ранчо Спан, известном месте съемок фильмов, где жил Чарльз Мэнсон и его последователи. Проезжая верхом на коне, Крэнстон заметил Мэнсона, казавшегося совершенно отстраненным с его черными и пустыми глазами.

Режиссерские таланты

Кроме своей деятельности перед камерой, Крэнстон также демонстрирует свои творческие способности за ее пределами. В 1999 году он написал сценарий, выступил режиссером и сыграл главную роль в драматическом фильме "Последний шанс". Кроме того, Крэнстон брался за режиссуру различных телевизионных сериалов, в том числе таких, как "Во все тяжкие", "Малкольм в центре внимания" и даже эпизод сериала "Офис" под названием "Рабочий автобус", где сотрудники Dunder Mifflin преодолевают трудности, связанные с работой в движущемся автобусе.

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Шкала оценки проекта Крэнстона

После безумного успеха "Пуститься берега", Крэнстон столкнулся с большим количеством актерских предложений. Чтобы принимать обоснованные решения о том, какие роли брать, он разработал систематический подход, получивший название "Шкала оценки проектов Крэнстона". Этот метод присваивал числовые значения таким факторам, как режиссер, сценарий, история, актерский состав и роль.

Каждый элемент имел свой вес, при этом особое внимание уделялось увлекательной истории. Если общая сумма баллов составляла 17 или больше, Крэнстон рассматривал возможность взяться за роль.

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