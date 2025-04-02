Куриные котлеты с ананасом и домашним майонезом
Друзья сегодня мы с вами приготовим куриные котлеты с ананасом и домашним майонезом в духовке. Они очень сочные и вкусные, готовятся очень легко и быстро. Я обожаю сочетание сладкого и соленого в блюдах, если вы тоже, обязательно должны их попробовать.
Куриные котлеты с ананасом
1 кг куриного фарша
12 колец ананаса
100 г сметаны (жирностью 15-20%)
200 г твердого сыра
соль (по вкусу)
Домашний майонез
3 перепелиных яйца
100 мл оливкового масла
1 ч. л. горчицы (крепкой)
1 ч. л. лимонного сока
соль (по вкусу)
Приготовим домашний майонез:
Объединяем в мерном стакане перепелиные яйца, лимонный сок, горчицу и соль.
Начинаем взбивать погружным блендером и тоненькой струйкой добавляем оливковое масло. Должна образоваться эмульсия, текстура будет густой и гладкой. Когда я готовлю этот майонез в качестве заправки для салата, добавляю две столовые ложки греческого йогурта.
Приготовим куриные котлеты с ананасом:
Смешиваем в миске куриный фарш, соль и сметану.
Влажными руками формируем шарик из фарша, немного приплющиваем и кладем на противень с пергаментом. Вес одной, примерно, 90 г.
На каждую котлетку выкладываем чайную ложку домашнего майонеза и распределяем.
Сверху выкладываем кольца ананаса и натертый на мелкой терке творог.
Выпекаем в разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут, режим – тепло снизу и конвекция.
Достаем из духовки и смакуем.