Куриные шейки: блюдо, которое утолит любой аппетит
Сегодня готовим блюдо, которое утолит голод и привередливый вкус прожорливого симбиота во вселенной. Итак, записывайте рецепт куриных шей, способных накормить вашего внутреннего Венома.
Я вдохновлялся одесской горлышкой, но встречал разные рецепты, как и с морковью так и с большим количеством муки.
Сейчас найти кожуру из шеи тяжело и вижу, что часто используется кожа из целой курицы.
К рецепту:
-350г куриного филе
-375г лука
-60г сливочного масла
-3 яйца
-25г муки
-75г манки
-150г куриных сердец
-150г печени
Соль, перец, можно добавить мускатный орех.
Приготовление:
- нарезаю лук и начинаю поджаривать его на растительном масле, затем добавляю сливочное масло и довожу до прозрачного цвета и приятного аромата, добавляю печень и сердце. Немного протушковаю, чтобы были ароматные, но не полностью готовые. Добавляю соль перец и охлаждаю.
- пропускаю филе через мясорубку, добавляю поджаренный лук, яйца, муку и манку, крупными кусочками сердца и печень. Еще раз подсаливаю, охлаждаю фарш. Он станет более плотным и фарширует им шеи. Края кожицы окучиваю вниз.
- на сковороду добавляю немного растительного масла, куриные шеи, ставлю на огонь и заливаю на 1/3 водой и готовлю на очень медленном огне, под крышкой 30 мин.
- готовые шеи обжариваю со всех сторон на растительном масле для лучшего аромата.
И можно есть как горячими так и холодными.
Готовьте, вкушайте!