Куриный рулет с мандаринами и сухофруктами

В зимний период обожаю добавлять в праздничные блюда именно мандарин. Его цедра нежная и ароматная и прекрасно подходит к блюдам, которые готовятся быстро!

Ну-ка готовить:

▫️Курица — 2,2 кг

▫️~40 г горчицы (нежной или средней)

▫️1 ч. ложка сухого чеснока

▫️Соль и перец

▫️130 г чернослива

▫️130 г кураги

▫️2 веточки розмарина (или сухой)

▫️4-5 мандаринов + еще несколько для цедры.

Курицу разрабатываю на "пальто".

Делаю надрез по спине, отделяю мякоть от косточек по каркасу и удаляю его. Две фаланги крылышек отрезаю, а все остальное (и по ножкам так же) изнутри отделяю от костей. Окорочка разрезаю, комок пластую, и таким образом формируется прямоугольник (шкуркой вниз).

Мякоть слегка отбиваю через пленку, просто разравниваю. Сверху намазываю горчицей, посыпаю сухим чесноком, солью и черным перцем. На край выкладываю бланшированные чернослив и курагу, нарезанные дольки мандарина с цедрой. Сворачиваю в рулет и перевязываю его кулинарной нитью через каждый сантиметр. Таким образом, рулет будет держаться и не будет раскручиваться во время готовки.

Рулет кладу в рукав (чтобы духовка оставалась чистой). Рядом можно выложить цедру из 2 мандаринов и еще несколько дольок. Не слишком плотно завязываю края и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку.

Готовлю примерно 45 минут.

Открываю верх и еще немного румянца — не больше 10 минут. Можно смазать верх кисточкой, а можно даже медом!

Есть можно просто горячим – это очень ароматно и вкусно!

Уху следует собрать, жир снять, а из сока сделать невероятную подливку!

Можно охладить и подавать как холодную закуску.

Рулет можно сделать заранее и прямо в рукаве оставить сырым, чтобы мариновался.

Приятного аппетита вам. Обнял

Какое ваше любимое блюдо для праздничного стола?