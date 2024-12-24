Куриный рулет с мандаринами и сухофруктами
В зимний период обожаю добавлять в праздничные блюда именно мандарин. Его цедра нежная и ароматная и прекрасно подходит к блюдам, которые готовятся быстро!
Ну-ка готовить:
▫️Курица — 2,2 кг
▫️~40 г горчицы (нежной или средней)
▫️1 ч. ложка сухого чеснока
▫️Соль и перец
▫️130 г чернослива
▫️130 г кураги
▫️2 веточки розмарина (или сухой)
▫️4-5 мандаринов + еще несколько для цедры.
Курицу разрабатываю на "пальто".
Делаю надрез по спине, отделяю мякоть от косточек по каркасу и удаляю его. Две фаланги крылышек отрезаю, а все остальное (и по ножкам так же) изнутри отделяю от костей. Окорочка разрезаю, комок пластую, и таким образом формируется прямоугольник (шкуркой вниз).
Мякоть слегка отбиваю через пленку, просто разравниваю. Сверху намазываю горчицей, посыпаю сухим чесноком, солью и черным перцем. На край выкладываю бланшированные чернослив и курагу, нарезанные дольки мандарина с цедрой. Сворачиваю в рулет и перевязываю его кулинарной нитью через каждый сантиметр. Таким образом, рулет будет держаться и не будет раскручиваться во время готовки.
Рулет кладу в рукав (чтобы духовка оставалась чистой). Рядом можно выложить цедру из 2 мандаринов и еще несколько дольок. Не слишком плотно завязываю края и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку.
Готовлю примерно 45 минут.
Открываю верх и еще немного румянца — не больше 10 минут. Можно смазать верх кисточкой, а можно даже медом!
Есть можно просто горячим – это очень ароматно и вкусно!
Уху следует собрать, жир снять, а из сока сделать невероятную подливку!
Можно охладить и подавать как холодную закуску.
Рулет можно сделать заранее и прямо в рукаве оставить сырым, чтобы мариновался.
Приятного аппетита вам. Обнял
Какое ваше любимое блюдо для праздничного стола?