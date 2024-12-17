Кутя – это больше, чем просто главное блюдо рождественского стола

Это символ жизни, единства и теплых традиций, передаваемых из поколения в поколение.

В разных регионах Украины кутья имеет свои особенности: где-то готовят из пшеницы, где-то из риса или перловки. Кто-то добавляет компот и орехи, а кто-то подсолнечную халву. Она может быть густой или сочной, но ее значение остается неизменным: кутья – это семейные и культурные традиции.

Важно не только сохранять, но и переосмысливать традиции, придавая им современное звучание.

Делюсь своим рецептом.

-175 г пшеницы

-50г мака

-150г очищенных грецких орехов

-75г голубики сушеной

-75г клюквы сухой

-100г меда (или по своему вкусу)

-Узвар примерно 100-150г

Вес конечно приблизительный, потому что каждый готовит по своему вкусу.

Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

Готовим

Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а затем варю на медленном огне, в большом количестве, усиленной воды, примерно 45 минут.

Зерна должны быть готовы, мягкие, мне лично нравится когда еще немножко упругие - с легкой жесткостью в середине.

Отбрасываю готовую пшеницу на сито

сухой мак перетираю в ступке и затем ставлю на медленный огонь, добавляю где-то 100г воды и довожу до кипения, варю минут 10-15.

Раньше, в Бабушке я делал это в глиняной макитре деревянной занозой/ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не заявится маковое молочко.

Если нет ступки, или желаете не тратить много времени на это – воспользуйтесь блендером – но тогда мак предварительно разварите, а уже потом измельчайте.