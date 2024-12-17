Кутя – это больше, чем просто главное блюдо рождественского стола
Это символ жизни, единства и теплых традиций, передаваемых из поколения в поколение.
В разных регионах Украины кутья имеет свои особенности: где-то готовят из пшеницы, где-то из риса или перловки. Кто-то добавляет компот и орехи, а кто-то подсолнечную халву. Она может быть густой или сочной, но ее значение остается неизменным: кутья – это семейные и культурные традиции.
Важно не только сохранять, но и переосмысливать традиции, придавая им современное звучание.
Делюсь своим рецептом.
-175 г пшеницы
-50г мака
-150г очищенных грецких орехов
-75г голубики сушеной
-75г клюквы сухой
-100г меда (или по своему вкусу)
-Узвар примерно 100-150г
Вес конечно приблизительный, потому что каждый готовит по своему вкусу.
Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.
Готовим
Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а затем варю на медленном огне, в большом количестве, усиленной воды, примерно 45 минут.
Зерна должны быть готовы, мягкие, мне лично нравится когда еще немножко упругие - с легкой жесткостью в середине.
Отбрасываю готовую пшеницу на сито
- сухой мак перетираю в ступке и затем ставлю на медленный огонь, добавляю где-то 100г воды и довожу до кипения, варю минут 10-15.
Раньше, в Бабушке я делал это в глиняной макитре деревянной занозой/ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не заявится маковое молочко.
Если нет ступки, или желаете не тратить много времени на это – воспользуйтесь блендером – но тогда мак предварительно разварите, а уже потом измельчайте.
- голубику и клюкву заливаю кипятком на 30 секунд и затем отбрасываю на сито также
- орехи для лучшего вкуса поджариваю до румяности в духовке и очищаю от кожицы
- в большой миске смешиваю отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавляю мед по своему вкусу и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.