Лахмаджун или арабская ''пицца'' - тонкое тесто с мясным фаршем сверху

Лахмаджун

Или, как говорят, турецкая, армянская или арабская "пицца" — тонкое тесто с мясным фаршем сверху.

Поэтому к рецепту (на 2 шт.):

450 г говяжьего фарша

пол перца чили

3 зубчика чеснока

0,5 красного лука

15 г кинзы

15 г петрушки

20 г адыгейской соли

1 шт. перца копия (сладкого)

40–50 г томатной пасты

Тесто:

330 г муки

12 г свежих дрожжей

200 г воды

15 г масла

8 г соли

15 г сахара

5 г черного кунжута

1 желток для смазки

Готовлю начинку. Я взял уже рубленый говяжий фарш, добавил кусок чеснока, лук, зелень, острый и сладкий перец и, конечно, готовую адыгейскую соль. Все хорошо порубил руками и в конце добавил томатное пюре! (Думаю, можно сделать дома немного быстрее в кухонном комбайне).

Отдельно приготовил простое тесто. Следует начать с него: просто смешать все ингредиенты, замесить мягкое тесто, дать постоять около часа и разделить на 2 части.

Немного разваливать и внутрь положить мясную начинку.

Осторожно защипываю, подсыпаю мукой и раскачиваю в тонкий слой. Делаю это с перерывами, чтобы тесто успевало отдохнуть и равномерно растягивалось.

Когда лахмаджун тонко раскатан, сверху делаю красивые надрезы, могу еще немного пройтись скалкой – лахмаджун должен быть тоненьким. Смазываю яйцом с водой и посыпаю кунжутом.

Выпекаю в хорошо разогретой духовке (240 ° C) на камне или прямо на противень к румянцу - примерно 12-14 мин. Но следите, чтобы тесто хорошо пропеклось!

Получилось ну очень вкусно!