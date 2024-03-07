Лайфхаки для красивой герани: как вырастить потрясающие цветы

Герань, независимо от того, выращивается она в помещении или саду, являются популярными растениями, известными своей красотой и относительно простым уходом. UAportal рассказал о секретах выращивания пышной и яркой герани.

Выращивание герани из черенков

Если у вас уже есть взрослое растение герани, из которого можно взять черенки, этот метод идеально подходит для быстрого и эффективного размножения герани. Выполните эти простые шаги:

1. Аккуратно нарежьте стеблевые черенки длиной 5-7 см, убедившись, что на каждом черенке есть 2-3 листика.

2. Нанесите на срезанные концы стеблей тонкий слой измельченного древесного угля.

3. Дайте живцам отдохнуть на открытом месте в течение 24 часов.

4. Высадите черенки в хорошо дренированную почву или речной песок, избегая переувлажнения.

5. Поддерживайте температуру около 20-22 градусов и регулярно поливайте почву, избегая попадания воды на стебли и листья.

6. После того как черенки пустят корни и окрепнут, их можно пересадить в отдельные горшки для дальнейшего роста.

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Выращивание герани из семян

Как правило, семена герани имеют отличную скорость прорастания, что делает его отличным проектом как для начинающих, так и для опытных садоводов. Вот что вам нужно сделать:

1. Купите семена герани в местном садоводческом магазине.

2. Подготовьте хорошо дренированный субстрат, смешав речной песок, торф и землю в соотношении 1:1:2.

3. Распушите субстрат и тщательно полейте его.

4. Равномерно рассыпьте семена герани по поверхности почвы и засыпьте их слоем 2-3 см того же субстрата.

5. Аккуратно накройте высаженные семена пленкой или крышкой, чтобы создать влажную среду.

6. Поддерживайте постоянную температуру на уровне 20-22 градуса и периодически снимайте пленку для проветривания.

7. Поливайте семена из пульверизатора с мелкодисперсным туманом, чтобы не допустить переувлажнения.

8. Приблизительно через 1,5-2 месяца вы заметите появление листочков на стеблях – сигнал о том, что саженцы герани развились. На этом шаге их можно пересаживать в отдельные контейнеры.

9. После того как саженцы вырастут и разовьют вдвое больше листьев, подумайте о том, чтобы отщипнуть часть листьев, чтобы стимулировать более обильное цветение в будущем.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить яркую и цветущую герань, как черенками, так и семенами.

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