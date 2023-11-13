Лайфхаки с пеной для бритья: неожиданные способы применения

Как еще можно использовать пену для бритья

UAportal подготовил подборку лайфхаков, которые помогут использовать пену для бритья необычным образом. От освежения ящиков до удаления пятен на коврах и чистки зеркал без разводов – пена для бритья имеет больше применений, чем просто для бритья.

Освежающий ароматизатор

С помощью пены для бритья можно освежить ящики. Нанесите небольшое количество пены на тряпку или ткань и уложите ее внутрь. Приятный аромат пены помогает устранить затхлость или неприятные запахи, оставляя ящики пахнуть свежестью.

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Удаление пятен на коврах

Пятна от ковров можно эффективно удалить с помощью пены для бритья. Для начала нужно аккуратно удалить лишнюю жидкость из пятна с помощью ткани или бумажного полотенца. Затем нанести небольшое количество бритвенной пены непосредственно на пятно и оставить на несколько минут, чтобы она проникла в волокна.

После этого осторожно втирать пену в пятно чистой влажной тряпкой, пока она не исчезнет. Наконец, вытереть остатки пены влажной тряпкой. Этот простой трюк может избавить от необходимости глубокой чистки ковров от мелких пятен.

Зеркала и стеклянные поверхности без разводов

Для достижения блеска без разводов на зеркалах и стеклянных поверхностях пена для бритья может стать удобным чистящим средством. Просто распылите небольшое количество пены на поверхность и равномерно распределите ее. Оставьте пену на некоторое время, а затем протрите ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Пена для бритья эффективно растворяет грязь и жир, оставляя поверхность блестяще чистой. Этот метод хорошо подходит для зеркал, окон и стеклянных столешниц в ванной комнате, обеспечивая полированную поверхность без разводов.

Напомним, мы рассказали о действенном способе очистки мягкой мебели с помощью пены для бритья.

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