Легкий тыквенный пирог: зимой станет вашим фаворитом
Зимой всегда хочется чего-нибудь домашнего, теплого и ароматного. И этот лёгкий тыквенный пирог точно станет вашим фаворитом.
На форму 26-28 см:
600 г тертой тыквы
260 г сахара
300–325 г муки
175 г светлых изюма
4 яйца
100 г грецких орехов
100 г растительного масла
100 г сливочного масла
цедра 1 апельсина и сок половины апельсина
15–16 г микса специй (корица, имбирь, анис; можно добавить гвоздику, мускатный орех и душистый перец)
2 пачки (20 г) разрыхлителя
соль
Для крема:
500 г крем-сыра
100 г сахарной пудры (но крема всегда хочется больше!)
Готовим!
Главное – вкусная тыква. Я всегда пробую, если он сладок и ароматен, берем в работу! Очищаю его и натираю на мелкой терке.
Изюм заливаю кипятком и сразу сливаю воду. Орехи мелко иссекаю ножом.
В тертую тыкву добавляю растопленное сливочное масло с маслом, а затем все остальные ингредиенты из списка. Перемешиваю до однородной массы. Выкладываю смесь в форму, застеленную пергаментом и слегка смазанную маслом. Ставлю в духовку, разогретую до 175 °C. Выпекаю около 55 минут.
Готовность проверяю деревянной палочкой (на ней не должно оставаться тесто) или по температуре внутри пирога (100 °C). Даю лепешку полностью остыть.
А пока смешиваю крем-сыр с сахарной пудрой – крем готов!
Можно сделать еще более воздушный масляный крем: хорошо взбить в планетарном миксере 100 г сливочного масла, сок второй половинки апельсина, 130 г сахарной пудры, затем добавить 500 г крем-сыра и цедру цитрусовых.
Количество муки зависит от сочности тыквы!
Разрезаю корж пополам, смазываю кремом – и пирог готов! Это действительно очень вкусно!