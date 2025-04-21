Ленивые суши: можно готовить каждый день

Если бы я знал раньше, что суши это так просто, то готовил бы их каждый день.

• Рис отварной – 200 г;

• Рисовый уксус – 1 ст.л;

• Соль – 0,5 ч.л;

• Сахар – 0,5 ч.л;

• Огурец – 1 шт;

• Лосось с/с - 100 г;

• Крем-сырь – 100 г;

• Кунжут черный – 1 ч.л;

• Имбирь маринованный и васаби для подачи.

Приготовление:

1. Нарезаем рыбу и огурец

2. В отварной рис добавляем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем норы и перемешиваем

3. Берем форму для льда или контейнер для яиц (да, еще один лайфхак)

Выкладываем пищевую пленку и формируем суши!

4. Рыбка+крем-сыр+огурец+рис из норы

5. Отправляем в холодильник, а затем переворачиваем форму, достаем суши и наслаждаемся.