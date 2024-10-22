Ленивый вишневый медовик: рецепт
Ну почти ленивый – без раскатки коржей.
К рецепту:
Коржи 8 шт диаметр ~20см
240г меда
120г масла
10г соды
4 яйца (200г)
100г сахара
300г муки
Крем:
500г сметаны 20%
350г сливок 35%
80г сахара
Немножко лимонного сока
180г вишни с/м
35г сахара
10г кукурузного крахмала
Приготовление:
Мед и сливочное масло разогреваю в сотейнике. Как станет горячо и начнет пениться немного карамелизирую, снимаю с огня, добавляю соду и быстро перемешиваю и сразу добавляю в сбивающиеся яйца.
- пока мед греется начинаю взбивать яйца с сахаром в хорошую пену, и как мед готов тоненькой струйкой добавляю его в чашу миксера.
- как все перемешалось в несколько приемов и с помощью венчика вмешиваю муку.
- тесто довольно тянущее выходит.
Выкладываю тесто на пергамент примерно диаметром 18+ см (2 шт на лист) и выпекаю примерно 6 минут при 180 градусах.
готовы горячие коржи большего размера, поэтому могу немного подровнять их по форме, а обрезь еще подсушить на крошку.
КРЕМ:
В сметану добавляю сахар и лимонный сок, перемешиваю и через 5 мин как сахар растворится добавляю взбитые сливки. Таким образом у меня густой вкусный крем.
Заранее достаю вишню, размораживаю, взбиваю блендером с сахаром, добавляю крахмал и довожу до кипения – масса становится густой. Охлаждаю!
Собираю коржи, кладу на него 1/8 крема, 1/7 вишневого "киселя" и так до самого верха. На верхний корж крем не кладу, остатками можно обмазать бока, как торт стоит обсыпать его крошкой.
Пусть будет вкусно!