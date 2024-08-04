Летние детские лагеря в Украине на август 2024 года. Расписание смен и цена

Лето в разгаре, дети дома. Чтобы развлечь, отвлечь от обыденности и восстановить своих малышей перед новым учебным годом, стоит заглянуть в список летних детских лагерей в Украине. Каждый лагерь имеет свою насыщенную и интересную программу, неповторимые локации, охватывающие живописные озера, картинные горы и морской берег. В конце расскажем, как и где можно зарегистрировать ребенка в детский лагерь на свободные места. Выберите лето для своих детей вместе с UAPortal.

Летний лагерь Camp Life в Карпатах

Программа в детском лагере насыщена прогулками на открытом воздухе. Источник: https://www.facebook.com/Детский лагерь Camp Life Программа в детском лагере насыщена прогулками на открытом воздухе. Источник: https://www.facebook.com/Детский лагерь Camp Life

Карпатские каникулы предлагают на август детский лагерь Camp Life. Местом дислокации для лагеря стал поселок Микуличин, раскинувшийся на берегу карпатской реки. На территории лагеря расположены:

ресторан;

баскетбольная площадка;

баня;

зона для отдыха и релакса;

выход к реке.

Для размещения предлагаются деревянные домики с разным количеством мест до 10 человек. Дома оборудованы горячей и холодной водой. Несколько программ питания позволяют удовлетворить потребности всех детей. Вы можете выбрать вегетарианское, без аллергенное (исключаются продукты, на которые ребенок имеет аллергию) или обычное меню.

В программе лагеря :

походы в горы;

рафтинг;

лазертаг;

квесты;

развлекательные программы с тимбилдингом;

дискотеки;

мастер-классы.

Каждый день детей можно увидеть на фотографиях, которые размещаются в социальных сетях компании. В детском лагере проведено уже более 70 смен. Команда состоит из профессионалов, проходящих сложный отбор.

Цена в смену:

Смена 6 (08.08.2024 – 18.08.2024) – 19 900 грн (осталось 5 мест для мальчиков). Принимаются дети 13 – 16 лет.

(08.08.2024 – 18.08.2024) – (осталось 5 мест для мальчиков). Принимаются дети 13 – 16 лет. Смена 7 (20.08.2024 – 30.08.2024) – 19 900 грн принимаются дети от 8 до 16 лет.

Детский бизнес лагерь KIDBI под Киевом

Обучает ребенка командной игре и развивает бизнес фантазию. Источник: https://kidbi.com.ua/ Обучает ребенка командной игре и развивает бизнес фантазию. Источник: https://kidbi.com.ua/

Детский лагерь расположился в загородном комплексе "Авантюрист". Бизнес лагерь имеет четкую программу, чтобы изменить развитие таких качеств ребенка как:

уверенность в себе и своих действиях;

смелость выходить на сцену или попробовать себя в качестве лидера;

ответственность за себя и команду;

коммуникабельность и харизму;

фантазия на выдумку стартапов и действующих проектов.

Программа лагеря достаточно насыщена каждый день, она состоит из таких развлечений как:

бассейн;

прогулки на каноэ;

сапы;

катамараны;

отдых на реке Десна;

тренинги;

вечера анимации и дискотек;

отдых у костра;

мастер-классы и тренинги.

Изменения в лагере составляют по 7 дней, и каждая имеет свою тематику и развлечения.

Цена в смену:

Смена 58 (28.07.2024 – 03.08.2024) – 14 000 грн.

Адрес лагеря: Киевская обл., Броварской р-н, с. Рожны, ул. Пуховская, 1

Детский лагерь Бескид в Закарпатье

Впечатляющие прогулки на свежем воздухе в детском лагере Бескид. Источник: https://childcamp.com.ua/ Впечатляющие прогулки на свежем воздухе в детском лагере Бескид. Источник: https://childcamp.com.ua/

Детский лагерь расположен на территории гостиницы "Эдельвейс", поселок Верхний Студеный (30 км от станции Воловец). Вокруг живописные горы, кристально чистый воздух и хвойные леса. Рядом есть реки (без купания) и баскетбольная площадка. Дети размещаются на территории отеля в номерах от 2 до 4 человек. На территории отеля есть:

зал для спортивных тренировок;

сауна;

мини бассейн;

игровые и спортивные площадки;

беседки для отдыха и мастер-классов на свежем воздухе.

Детям предлагается 5 разовое питание, которое корректируется, если дети имеют особые потребности в пище. Территория лагеря охраняется круглосуточно и освещается ночью. Программа пребывания детей в лагере включает:

прогулки в горах;

игры и мастер-классы;

спортивные занятия;

дискотеки и приложения.

Добраться до лагеря можно как самостоятельно, так и воспользовавшись трансфером лагеря в сопровождении работников.

Цена в смену(14 дней):

Изменение 4 (30.07.2024 – 12.08.2024) – 13 300 грн.

Изменение 5 (15.08.2024 – 28.08.2024) – 13 300 грн.

Летний лагерь Shokolad Camp на базе Emily Resort

Лето в детском лагере Шоколад хочется повторять снова и снова. Источник: @shokolad_camp Лето в детском лагере Шоколад хочется повторять снова и снова. Источник: @shokolad_camp

Детский лагерь во Львове на базе курортного комплекса "Emily Resort". Детей ждут 6-ти местные просторные комнаты с видом на живописные пейзажи. Трехразовое питание с дополнительным перекусом и постоянный питьевой режим. С питанием можно ознакомиться заранее и предупредить по необходимости корректировки.

Программа в лагере включает в себя:

экскурсии в городе Львов;

посещение аквапарка;

путешествие по подвесной дороге;

тюбинг;

мастер-классы;

спортивные состязания и игры на современной арене;

уроки английского языка от носителей и спикеров;

развлекательные приложения и дискотеки.

Территория лагеря находится под охраной, а в команде работает медработник с профильным образованием. Трансфер в лагерь и обратно уже включен в стоимость. Выезд проходит из Киева, Винницы, Житомира, Хмельницка и Черновцов.

Цена в смену (10 ночей):

Изменение 4 (23.07.2024 – 02.08.2024) – 18 800 грн. Принимаются дети от 7 до 15 лет.

Изменение 5 (03.08.2024 –13.08.2024) – 18 800 грн. Принимаются дети от 7 до 15 лет.

Англоязычный лагерь British Camp в Ужгороде

Отдохнуть с пользой и удовольствием в Детском лагере British Camp. Источник: https://british.camp/ Отдохнуть с пользой и удовольствием в Детском лагере British Camp. Источник: https://british.camp/

Англоязычный детский лагерь расположен на территории 4-х звездного курортного комплекса "Zolota Gora". На территории комплекса расположены:

термальные бассейны;

мини аквапарк;

современные спортивные площадки;

игровые и развлекательные зоны;

мини ферма с оленями и павлинами.

Англоязычный детский лагерь предлагает 60 часов английского языка в смену. Уроки проходят в форме тренинга, спортивных игр, тематических вечеров и других активностей.

Программа лагеря включает:

плавание в термальных и спортивных бассейнах и мини аквапарке;

регби;

футбол;

флорбол;

волейбол;

баскетбол;

бадминтон;

running club, стретчинг;

мастер-классы по хип-хопу и Capture the flag.

Английский лагерь British Camp имеет европейскую лицензию и входит в альянс Всемирной ассоциации лагерей. Опыт лагеря – 138 успешных заездов.

Цена в смену (7 дней):

Смена 4 (13.08.2024 – 19.08.2024) – 790 евро.

Узнать более подробную информацию о летних детских лагерях Украины и пройти регистрацию можно на сайте https://ua.educamp.com.ua/.