Лимон в каждом доме: интересные способы его использования в обиходе

UAportal подготовил подборку простых и экологических советов по использованию лимонов в обиходе. Откройте для себя простые и практичные лайфхаки, которые могут внести удобство в повседневную рутину каждой хозяйки.

Средство для кухни

Микроволновку можно без особого труда очистить, нагревая смесь воды и лимонного сока в течение 5 минут, после чего нужно вытереть тряпкой.

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Стирка

Для отбеливания вещей и удаления стойких пятен достаточно эффективно добавление 1/2 стакана лимонного сока в цикл стирки с порошком.

Восстановление потускневшей меди

Лимоны можно использовать для отбеливания потускневших медных предметов на кухне. Разрежьте лимон пополам, посыпайте срез солью, а затем вотрите его непосредственно в потускневшую часть.

Универсальное средство

Поддерживайте блеск деревянной мебели, обрабатывая ее смесью лимонного сока и оливкового масла, а затем протирайте салфеткой. Также вы можете предотвратить проникновение муравьев в дом, распыляя сок лимона и воду вокруг мест входа, таких как подоконники и дверные проемы. Этот запах будет отпугивать вредителей.

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