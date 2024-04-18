Лимон VS лайм: какой цитрус более полезен для здоровья

В настоящее время существует очень много схожих между собой продуктов, и очень важно понимать разницу между ними и какую пользу несет каждый. UAportal рассказывает о том, что отличает лимон от лайма.

Вкус

Лайм часто описывают как слегка горьковатый с едва заметной цветочной ноткой, тогда как лимон – терпкий и кислый. Несмотря на их сходство, разный вкус каждого цитрусового может улучшить разные блюда.

Питательная ценность

С точки зрения питательной ценности, и лайм, и лимон обладают низкой калорийностью и высоким содержанием витамина С, что способствует укреплению иммунитета. Кроме того, оба фрукта содержат антиоксиданты, помогающие улучшить общее самочувствие, и являются полезным дополнением к сбалансированному рациону.

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Кислотность

По шкале кислотности лимоны обычно более кислые, чем лаймы: уровень pH лимонов составляет 2-3, а лаймов – 2-2,4. Небольшая разница в уровнях кислотности делает оба фрукта универсальными для разных типов блюд и напитков.

Использование в кулинарии

С точки зрения кулинарии, лимоны и лаймы представляют собой универсальные ингредиенты, которые можно использовать в широком спектре рецептов – от соленых до сладких. Лайм часто выбирают для блюд из морепродуктов, коктейлей и сальсы, а лимон обычно используют в салатных заправках, выпечке и маринадах.

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