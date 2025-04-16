Лимонный кекс: готовится просто, а получается очень вкусно
Идеальный десерт для поднятия настроения)) готовится просто, а получается очень вкусно.
П.С: аромат цедры во всю улицу, готовьте тарелки для соседей.
Кекс:
• Белый сахар – 200 г;
• Цедра лимонов – из 2 шт;
• Сливочное масло (растопленное) – 115 г;
• Яйца – 2 шт;
• Ваниль – 1 ч. л;
• Лимонный сок – 2 ст. л;
• Натуральный йогурт или сметана – 110 г;
• Молоко – 1 ст. л;
• Мука – 180 г;
• Соль - ½ ч. л;
• Разрыхлитель – 2 ч. л.
Лимонный сироп:
• Белый сахар – 100 г;
• Лимонный сок – 2 ст. л;
• Вода – 2 ст. л.
(Перемешайте и разогрейте в микроволновке на 40 секунд, пока сахар не растворится).
Лимонная глазурь:
• Сахарная пудра - 65 г;
• Лимонный сок – 1 ст. л;
• Молоко – 1 ст. л.
(перемешайте в гладкую текстуру).
Способ приготовления
1. Разотрите цедру лимонов с частью сахара.
2. Добавьте сливочное масло, яйца, ваниль, лимонный сок, йогурт и молоко. Хорошо перемешайте.
3. Всыпьте оставшийся сахар, муку, соль и разрыхлитель. Аккуратно соедините ингредиенты до однородности.
4. Переложите тесто в смазанную маслом форму для хлеба:
• Для формы 8×4 – выпекайте 37–40 мин при 180°C.
• Для формы 9×5 – 33–35 мин при 180°C.
5. Горячий торт полейте сиропом – он впитает аромат и станет еще нежнее.
6. Остывший – покройте глазурью и чайте с удовольствием.