Литературное мастерство за пределами границ: 7 интересных фактов о Жюле Верне

UAportal рассказывает, что Жюль Верн, французский писатель, широко известен как величайшая фигура в приключенческой литературе. Хотя некоторые из его книг были рассчитаны на юных читателей, он также погружался в более серьезные произведения. Однако все его литературные начинания объединяет общая черта – непреклонная страсть к путешествиям и исследованиям, пронизывающая самую сущность его рассказов.

1. В 11-летнем возрасте начинающий писатель решительно увлекся путешествиями. Он совершил дерзкий побег из дома, ища приключений на борту корабля, направлявшегося в Индию. Однако родители вовремя вмешались и положили конец этой юношеской затее.

2. В отличие от традиционного образа писателя, часто работающего в пределах своего дома, Жюль Верн в течение жизни совершал большие путешествия, черпая оттуда глубокое вдохновение.

3. Бесстрашный автор владел не одной, а тремя яхтами, что свидетельствует о его тяге к исследованиям и морским просторам.

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4. Литературное мастерство Жюля Верна вышло за пределы культурных границ: его произведения были переведены на 148 языков и изданы во многих странах мира.

5. Жюль Верн погружался в писательскую деятельность, посвящая своему ремеслу поразительные пятнадцать-шестнадцать часов в день.

6. На фоне своих достижений писатель также столкнулся с оппозицией. Одно из его самых известных произведений, "Путешествие в центр Земли", в 19 веке наткнулось на яростное сопротивление религиозных авторитетов. Как следствие, этот замечательный роман был запрещен во многих империях, поскольку духовенство считало его посягательством на религиозные принципы.

7. Жюль Верн и его жена взяли на воспитание двух приемных детей, что свидетельствует о его участливой натуре, которая не ограничивалась литературным творчеством.

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