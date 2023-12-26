Лучше убрать: Какие вещи портят интерьер в доме

Несмотря на использование высококачественных материалов и изысканной отделки, ремонт дома иногда может выглядеть неприглядно. Это может быть связано с различными деталями, ненамеренно снижающими общую визуальную привлекательность. UAportal рассказывает, какие вещи лучше убрать из дома.

1. Шторы

Одним из важнейших аспектов, существенно влияющих на атмосферу любого пространства, является качество и длина штор. Чтобы передать атмосферу изысканности, выбирайте шторы на всю длину, которые падают от потолка к полу. Длина усиливает чувство простора и повышает общую элегантность интерьера. И наоборот, шторы, не достигающие пола, могут ненамеренно создать иллюзию низких потолков и отвлечь внимание от других элементов.

2. Покрывала

Прошли те времена, когда диваны украшали устаревшими и неуместными покрывалами. Пытаясь добавить креатива в дизайн интерьера, многие владельцы домов бессознательно превращают современный диван в пережиток прошлого, драпируя его яркими покрывалами и вышитыми кружевными занавесками.

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3. Непривлекательные провода и фурнитура

Неприглядный вид беспорядочно разбросанных по полу проволок значительно ухудшает общую эстетику комнаты. Чтобы исправить это, спрячьте провода за сетками или экранами, чтобы визуально изменить пространство. Кроме того, тщательно подобранная подходящая фурнитура может придать нотку уникальности и яркости, мгновенно оживляя интерьер.

4. Беспорядок

Ненадлежащая организация может испортить даже самые дорогие вещи в вашем доме. Плохо организованное пространство усложняет поддержание чистоты и порядка. Обеспечив эффективную организацию пространства, дом мгновенно превращается в привлекательный приют роскоши и комфорта.

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