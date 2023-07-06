Лучшие детективные фильмы с неожиданными поворотами сюжета: финал трудно предсказать

Детективы никогда не оставляли равнодушными ни взрослых, ни детей. Неожиданные повороты, интересные загадки, таинственные события, мистические убийства – все это неотделимые части их сюжетов. UAportal составил список лучших детективов, финал которых трудно предсказать.

"Достать ножи"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Детектив

Страна: США

Продолжительность: 130 минут

Год: 2019

Продюсер: Рэм Бергман, Риан Джонсон

Фильм рассказывает о расследовании смерти главы богатой семьи. Пока детективы пытаются прийти к истине, члены семьи становятся подозреваемыми, и сюжет закручивается все больше.

"Девушка, которая застряла в паутине"

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Детектив

Страна: США

Продолжительность: 115 минут

Год: 2018

Продюсер: Скотт Рудин, Эми Паскаль, Элизабет Кантильон

Это психологический триллер о Лисбет Саландер, пытающейся помешать группе хакеров украсть опасную компьютерную программу. Приложение может получить доступ к ядерным кодам мира, а затем злоумышленники хотят использовать эту информацию в злых целях. Пытаясь выяснить личность хакера, Саландер понимает, что ей, возможно, придется столкнуться со своим прошлым.

"Энола Холмс"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Детектив

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 123 минуты

Год: 2020

Продюсер: Мэри Парент, Алекс Гарсия

Сюжет разворачивается вокруг младшей сестры Шерлока Холмса, отправляющейся на поиски своей пропавшей матери. Приезжая в Лондон и разгадывая оставленные мамой подсказки, Энола понимает, что ей угрожает серьезная опасность.

"Пассажир"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Детектив

Страна: США, Великобритания, Франция

Продолжительность: 105 минут

Год: 2018

Продюсер: Эндрю Рона, Алекс Хайнеман

Главного героя триллера, бывшего офицера полиции, во время поездки домой втянули в сговор. Пытаясь выяснить правду, он понимает, что его жизнь и жизнь пассажиров поезда находятся в опасности.

"Загадочное убийство"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Детектив

Страна: США

Продолжительность: 97 минут

Год: 2019

Продюсер: Адам Сэндлер, Аллен Коверт, Джеймс Д. Стерн

В центре внимания – история супружеской пары, которую во время отпуска вовлекли в расследование убийства. Влюбленные решили раскрыть дело самостоятельно, чтобы доказать собственную невиновность.

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