Лучшие детективные фильмы с неожиданными поворотами сюжета: финал трудно предсказать
Детективы никогда не оставляли равнодушными ни взрослых, ни детей. Неожиданные повороты, интересные загадки, таинственные события, мистические убийства – все это неотделимые части их сюжетов. UAportal составил список лучших детективов, финал которых трудно предсказать.
"Достать ножи"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Детектив
Страна: США
Продолжительность: 130 минут
Год: 2019
Продюсер: Рэм Бергман, Риан Джонсон
Фильм рассказывает о расследовании смерти главы богатой семьи. Пока детективы пытаются прийти к истине, члены семьи становятся подозреваемыми, и сюжет закручивается все больше.
"Девушка, которая застряла в паутине"
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Детектив
Страна: США
Продолжительность: 115 минут
Год: 2018
Продюсер: Скотт Рудин, Эми Паскаль, Элизабет Кантильон
Это психологический триллер о Лисбет Саландер, пытающейся помешать группе хакеров украсть опасную компьютерную программу. Приложение может получить доступ к ядерным кодам мира, а затем злоумышленники хотят использовать эту информацию в злых целях. Пытаясь выяснить личность хакера, Саландер понимает, что ей, возможно, придется столкнуться со своим прошлым.
"Энола Холмс"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Детектив
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 123 минуты
Год: 2020
Продюсер: Мэри Парент, Алекс Гарсия
Сюжет разворачивается вокруг младшей сестры Шерлока Холмса, отправляющейся на поиски своей пропавшей матери. Приезжая в Лондон и разгадывая оставленные мамой подсказки, Энола понимает, что ей угрожает серьезная опасность.
"Пассажир"
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Детектив
Страна: США, Великобритания, Франция
Продолжительность: 105 минут
Год: 2018
Продюсер: Эндрю Рона, Алекс Хайнеман
Главного героя триллера, бывшего офицера полиции, во время поездки домой втянули в сговор. Пытаясь выяснить правду, он понимает, что его жизнь и жизнь пассажиров поезда находятся в опасности.
"Загадочное убийство"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Детектив
Страна: США
Продолжительность: 97 минут
Год: 2019
Продюсер: Адам Сэндлер, Аллен Коверт, Джеймс Д. Стерн
В центре внимания – история супружеской пары, которую во время отпуска вовлекли в расследование убийства. Влюбленные решили раскрыть дело самостоятельно, чтобы доказать собственную невиновность.
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