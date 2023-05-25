Лучшие фильмы-триллеры 2003-07 годов увлекают невероятным сюжетом

UAportal подготовил список лучших фильмов-триллеров, снятых в период с 2003 по 2007 год. Эти фильмы получили признание критиков и награды за захватывающие сюжеты, напряженные сцены и впечатляющую игру актеров.

Отступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Триллер/Криминал

Страна: США

Продолжительность: 2ч 31мин

Год: 2006

Продюсер: Брэд Питт, Брэд Грей, Грэм Кинг

"Отступники" – это криминальный триллер, рассказывающий историю двух мужчин, которые пытаются внедриться в мафию. Билли Костиган (Леонардо Ди Каприо) – полицейский под прикрытием, который внедрился в организацию печально известного босса мафии Фрэнка Костелло (Джек Николсон).

Тем временем Колин Салливан (Мэтт Дэймон) – молодой полицейский, которого Костелло готовит стать его "кротом" в полицейском управлении. В то время как оба мужчины пытаются раскрыть личности друг друга, напряжение нарастает до шокирующей кульминации, от которой перехватит дыхание.

Престиж

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Триллер/Драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 10мин

Год: 2006

Продюсер: Кристофер Нолан, Эмма Томас

"Престиж" – это психологический триллер, исследующий мир фокусников и иллюзионистов. Сюжет вращается вокруг двух фокусников-соперников, Альфреда Бордена (Кристиан Бэйл) и Роберта Анжера (Хью Джекман), которые вступают в жестокое соперничество, ведущее их по опасному пути одержимости и мести. Пытаясь превзойти друг друга в своих магических представлениях, они начинают использовать все более опасные и смертоносные методы для достижения своих целей, что приводит к потрясающей кульминации, которая оставит в шоке.

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Зодиак

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Триллер/Криминал

Страна: США

Продолжительность: 2ч 37мин

Год: 2007

Продюсер: Майк Медавой, Арнольд В. Мессер, Брэд Фишер

"Зодиак" – это криминальный триллер, основанный на реальной истории убийцы Зодиака, который терроризировал район залива Сан-Франциско в конце 1960-х и начале 1970-х годов. История рассказывает о расследовании, которое ведут два детектива, Дэвид Тоски (Марк Руффало) и Уильям Армстронг (Энтони Эдвардс), пытаясь раскрыть дело и поймать убийцу. По мере того, как издевательские письма убийцы в прессу становятся все более и более пугающими, детективы становятся одержимыми этим делом, что приводит к напряженной и захватывающей развязке.

Дитя человеческое

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Триллер/Драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2006

Продюсер: Марк Абрахам, Эрик Ньюман, Хилари Шор, Иэн Смит

"Дитя человеческое" – это антиутопический триллер, действие которого происходит в мире, где женщины стали бесплодными, а человеческой расе грозит вымирание. История рассказывает о путешествии бывшего активиста Тео Фарона (Клайв Оуэн), которому поручено помочь молодой женщине, забеременевшей чудесным образом. В ходе путешествия по опасному и хаотичному миру, полному насилия и отчаяния, им приходится преодолевать коварные препятствия и бороться с деспотичными силами, которые хотят захватить женщину и использовать ее в своих целях.

Ультиматум Борна

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Триллер/Действие

Страна: США, Германия

Продолжительность: 1ч 55мин

Год: 2007

Продюсер: Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули, Пол Л. Сандберг

"Ультиматум Борна" – это захватывающий триллер, в котором рассказывается история Джейсона Борна (Мэтт Дэймон), бывшего оперативника ЦРУ, который потерял память и пытается раскрыть свое прошлое. Наперегонки со временем он пытается раскрыть правду о своей личности и о людях, которые хотят его смерти, но при этом приходится ускользать от неумолимого агента ЦРУ, намеренного остановить его любой ценой.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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