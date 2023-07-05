Лучшие фильмы-триллеры 2018-2021 годов: запасайтесь попкорном и хорошим настроением

Фильмы-триллеры известны своими захватывающими сюжетами. Эти фильмы не только увлекательны, но и сложны в создании, и их успех зависит от способности держать зрителей в напряжении. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов-триллеров, снятых в период с 2018 по 2021 год, которые стоит посмотреть.

"В объятиях лжи"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Драма, Тайна, Триллер

Страна: Ирландия, США

Продолжительность: 98 минут

Год: 2018

Продюсер: Сидни Киммел, Джон Пенотти, Джеймс Флинн

В фильме рассказывается история молодой женщины Фрэнсис, которая находит в метро сумочку и возвращает ее владелице Грете. Между двумя женщинами возникает тесная связь. Открывая темную сторону Греты, Фрэнсис стала одержима ею. В киноленте происходит несколько поворотов, приводящих к неожиданному финалу.

"Человек-невидимка"

Рейтинг IMDB: 7.12

Жанр: ужасы, мистерия, научная фантастика, триллер

Страна: США, Австралия

Продолжительность: 124 минуты

Год: 2020

Продюсер: Джейсон Блюм

Это научно-фантастический триллер ужасов, в котором рассказывается история Сесилии Касс, бежавшей от своего жестокого бывшего парня. Однако вскоре она понимает, что он нашел способ стать невидимым и мучает его. Фильм увлекательный и держит зрителей в напряжении от начала до конца.

"Кто не спрятался"

Рейтинг IMDB: 5.72

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Продолжительность: 88 минут

Год: 2020

Продюсер: Дэйв Франко, Джо Сванберг, Тедди Шварцман

Фильм рассказывает о двух парах, которые снимают дом для отдыха на выходные. Однако все перевернулось с ног на голову, когда они поняли, что за ними следят, и каждый их шаг записывается.

"Беги"

Рейтинг IMDB: 6.72

Жанр: ужасы, тайна, триллер

Страна: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2020

Продюсер: Сев Оганян, Натали Касабиан

В центре внимания – история Хлои, которая воспитывается в изоляции своей чрезмерно бережной матерью Дианой. Девушка начинает сомневаться в хороших мотивах своей мамы. Она подозревает, что любящая няня выдает себя за другого человека.

"Дьявол в деталях"

Рейтинг IMDB: 6.32

Жанр: Преступление, Драма, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 128 минут

Год: 2021

Продюсер: Марк Джонсон, Джон Ли Хэнкок

Это история двух детективов, Дека и Бакстера, которые объединяются, чтобы раскрыть серию убийств. Однако в ходе расследования выяснилось, что все не так просто, как они думали. Козырем фильма является сильный актерский состав, в который входят Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.

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