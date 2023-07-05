Лучшие фильмы-триллеры 2018-2021 годов: запасайтесь попкорном и хорошим настроением
Фильмы-триллеры известны своими захватывающими сюжетами. Эти фильмы не только увлекательны, но и сложны в создании, и их успех зависит от способности держать зрителей в напряжении. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов-триллеров, снятых в период с 2018 по 2021 год, которые стоит посмотреть.
"В объятиях лжи"
Рейтинг IMDB: 6.0
Жанр: Драма, Тайна, Триллер
Страна: Ирландия, США
Продолжительность: 98 минут
Год: 2018
Продюсер: Сидни Киммел, Джон Пенотти, Джеймс Флинн
В фильме рассказывается история молодой женщины Фрэнсис, которая находит в метро сумочку и возвращает ее владелице Грете. Между двумя женщинами возникает тесная связь. Открывая темную сторону Греты, Фрэнсис стала одержима ею. В киноленте происходит несколько поворотов, приводящих к неожиданному финалу.
"Человек-невидимка"
Рейтинг IMDB: 7.12
Жанр: ужасы, мистерия, научная фантастика, триллер
Страна: США, Австралия
Продолжительность: 124 минуты
Год: 2020
Продюсер: Джейсон Блюм
Это научно-фантастический триллер ужасов, в котором рассказывается история Сесилии Касс, бежавшей от своего жестокого бывшего парня. Однако вскоре она понимает, что он нашел способ стать невидимым и мучает его. Фильм увлекательный и держит зрителей в напряжении от начала до конца.
"Кто не спрятался"
Рейтинг IMDB: 5.72
Жанр: ужасы, триллер
Страна: США
Продолжительность: 88 минут
Год: 2020
Продюсер: Дэйв Франко, Джо Сванберг, Тедди Шварцман
Фильм рассказывает о двух парах, которые снимают дом для отдыха на выходные. Однако все перевернулось с ног на голову, когда они поняли, что за ними следят, и каждый их шаг записывается.
"Беги"
Рейтинг IMDB: 6.72
Жанр: ужасы, тайна, триллер
Страна: США
Продолжительность: 90 минут
Год: 2020
Продюсер: Сев Оганян, Натали Касабиан
В центре внимания – история Хлои, которая воспитывается в изоляции своей чрезмерно бережной матерью Дианой. Девушка начинает сомневаться в хороших мотивах своей мамы. Она подозревает, что любящая няня выдает себя за другого человека.
"Дьявол в деталях"
Рейтинг IMDB: 6.32
Жанр: Преступление, Драма, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 128 минут
Год: 2021
Продюсер: Марк Джонсон, Джон Ли Хэнкок
Это история двух детективов, Дека и Бакстера, которые объединяются, чтобы раскрыть серию убийств. Однако в ходе расследования выяснилось, что все не так просто, как они думали. Козырем фильма является сильный актерский состав, в который входят Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.
Ранее, UaPortal поделился незабываемыми экшенами, покорившими мир.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!