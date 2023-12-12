Лучшие из лучших: Бренды часов, которые знает весь мир (фото)

UAportal подготовил информацию о четырех популярных брендах часов. От Rolex до Patek Philippe – эти известные бренды очаровывают поклонников своей оригинальностью и элегантностью.

Rolex

Rolex известен своим безупречным качеством изготовления, высокой точностью и культовым дизайном. Имея богатую историю, начиная с 1905 года, Rolex постоянно выпускает часы, сочетающие в себе функциональность и элегантность, что делает их очень популярны среди любителей.

Популярные часовые бренды

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Omega

Omega представила революционные технологии, такие как первый в истории хронограф с автоматическим подзаводом и коаксиальный спуск. Компания была основана в Швейцарии в 1848 году. Благодаря элегантному дизайну и связи с такими событиями, как Олимпийские игры, компания Omega завоевала широкую популярность по всему миру.

Популярные часовые бренды

Tag Heuer

Tag Heuer, занимающий третью позицию в списке, известен своими изысканными часами. Бренд был основан в 1860 году и получил мощную репутацию в области точных хронографов. Tag Heuer тесно связан с автоспортом, сотрудничая с такими знаковыми событиями, как гонка Формулы-1.

Популярные часовые бренды

Patek Philippe

Бренд был основан в 1839 году и имеет давние традиции создания чрезвычайно сложных и утонченных часов. Patek Philippe часто числятся предметами коллекционирования. Приверженность бренда инновациям и непревзойденный опыт позволили ему создавать шедевры, отражающие роскошь и утонченность.

Популярные часовые бренды

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