Лучшие комедийные фильмы 2006-07 годов: готовьтесь хорошо посмеяться
UAportal подготовил список самых запоминающихся комедийных фильмов, снятых в период с 2006 по 2007 год. Подборка из пяти фильмов, получивших широкое признание как критиков, так и зрителей.
Маленькая мисс Счастье
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Комедия, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 41мин
Год: 2006
Продюсер: Дэвид Т. Френдли, Питер Сараф, Марк Тертлтауб
"Маленькая мисс Счастье" – это душевный и смешной фильм о неблагополучной семье, отправившейся в путешествие на конкурс красоты. У каждого члена семьи свои причуды и проблемы, но они объединяются, чтобы поддержать самую младшую из них, Олив, в ее мечте стать Маленькой Мисс Солнечный Свет.
Немножко беременна
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Комедия, Романтика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 9мин
Год: 2007
Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон
"Немножко беременна" – это романтическая комедия о маловероятной паре, которая случайно забеременела после секса на одну ночь. В фильме показаны их попытки построить отношения и подготовиться к родительству, а также их разные стили жизни и ценности.
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Суперперцы
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 53мин
Год: 2007
Продюсер: Джадд Апатоу, Шона Робертсон
"Суперперцы" – это уморительный фильм о двух старшеклассниках, которые отправляются на вечеринку, где собираются выпить спиртного. По пути они сталкиваются с многочисленными препятствиями и злоключениями, включая встречи с полицией и сумасшедшим хозяином вечеринки.
Лезвия славы: Звездуны на льду
Рейтинг IMDB: 6.3
Жанр: Комедия, Спорт
Страна: США
Продолжительность: 1ч 33мин
Год: 2007
Продюсер: Стюарт Корнфелд, Джон Джейкобс, Бен Стиллер
"Лезвия славы: Звездуны на льду" – это сатирическая комедия о мире соревновательного фигурного катания. В ней рассказывается о двух злейших соперниках, которые вынуждены объединиться и выступать в паре после того, как им запретили участвовать в одиночных соревнованиях. Фильм наполнен уморительными сценами и потрясающими выступлениями.
Дьявол носит Prada
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Комедия, Драма
Страна: США, Франция
Продолжительность: 1ч 49мин
Год: 2006
Продюсер: Венди Файнерман
"Дьявол носит Prada" – остроумный и увлекательный фильм о молодой женщине, которая устраивается на работу помощницей требовательного и тиранического редактора модного журнала. По мере того, как она ориентируется в жестоком мире моды, она получает ценные уроки о себе и своих амбициях.
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