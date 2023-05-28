Лучшие мелодраматические фильмы: готовьтесь плакать
Мелодраматические фильмы могут стать эмоциональными американскими горками для зрителей, увлекая их в путешествие любви, душевной боли и искупления. UAportal подготовил список из пяти лучших мелодраматических фильмов, снятых в период с 2010 по 2015 год.
Виноваты звезды
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 126 минут
Год: 2014
Продюсер: Уик Годфри
"Виноваты звезды" – это трогательная история двух подростков, которые встречаются в группе поддержки больных раком и влюбляются друг в друга. Несмотря на свою болезнь, они отправляются в путешествие в Амстердам, чтобы встретиться с любимым автором, где им открывается истинный смысл жизни и любви.
Лучшее во мне
Рейтинг IMDB: 6.7
Жанр: Мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 118 минут
Год: 2014
Продюсер: Дениз Ди Нови
"Лучшее во мне" – это романтическая история о школьных возлюбленных, которые воссоединились после долгих лет разлуки. Несмотря на свои разногласия и ошибки прошлого, они пытаются возродить свои отношения и обрести настоящее счастье.
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Счастливчик
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 101 минута
Год: 2012
Продюсер: Дениз Ди Нови
"Счастливчик" – это история морского пехотинца, который выживает в бою в Ираке и верит, что его удача связана с фотографией женщины, найденной во время войны. Он отправляется на поиски этой женщины, чтобы поблагодарить ее за то, что она стала его ангелом-хранителем, но их встреча приводит к неожиданному повороту событий.
Клятва
Рейтинг IMDB: 6.8
Жанр: Мелодрам
Страна: США
Продолжительность: 104 минуты
Год: 2012
Продюсер: Гэри Луккези
"Клятва" – это история пары, попавшей в автомобильную аварию, в результате которой жена теряет память о последних нескольких годах, в том числе и о муже. Он пытается снова завоевать ее сердце и восстановить их отношения, но это нелегкий путь.
Дальняя дорога
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Мелодрама
Страна: США
Продолжительность: 123 минуты
Год: 2015
Продюсер: Марти Боуэн
"Дальняя дорога" – это история двух пар, молодой и пожилой, чьи жизни пересекаются неожиданным образом. Поделившись своими историями любви, потерь и самопожертвования, они узнают, что настоящая любовь не знает границ.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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