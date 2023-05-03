Лучшие новые фильмы об инопланетном вторжении: окунитесь в жуткие истории

UAportal подготовил список лучших фильмов об инопланетном вторжении, вышедших в период с 2018 по 2021 год.

Фильмы о вторжении инопланетян всегда были популярным жанром в кино. Эти фильмы исследуют возможность существования внеземной жизни и то, как люди отреагируют на их появление.

Хищник

Рейтинг IMDB: 5.3

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2018

Продюсер: Джон Дэвис

Фильм "Хищник" рассказывает о группе бывших солдат и ученого, которые должны остановить инопланетного хищника, убивающего мирных жителей. Вскоре команда обнаруживает, что хищник генетически усовершенствовал себя с помощью ДНК других видов, что делает его еще более опасным, чем когда-либо.

Вымирание

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Экшн, Драма, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2018

Продюсер: Тодд Либерман

"Вымирание" – это постапокалиптический фильм об отце, которому постоянно снятся кошмары о вторжении инопланетян. Когда пришельцы действительно прибывают, он должен бороться за спасение своей семьи и остального человечества. По мере развития сюжета он узнает шокирующую правду о пришельцах и их намерениях.

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Битва за Землю

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Драма, Научная фантастика, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2019

Продюсер: Руперт Уайатт

Действие фильма "Битва за Землю" происходит в районе Чикаго, который уже десять лет оккупирован инопланетными силами. История рассказывает о молодом человеке, который становится участником движения сопротивления против пришельцев. По мере того, как сопротивление набирает силу, молодой человек и его союзники должны пройти через опасную паутину лжи и обмана, чтобы достичь своих целей.

Любовь и монстры

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2020

Продюсер: Шон Леви

"Любовь и монстры" – это постапокалиптический фильм о молодом человеке, который отправляется в опасное путешествие, чтобы воссоединиться со своей девушкой после того, как монстры захватили мир. По пути он встречает новых друзей и союзников, которые помогают ему в его поисках.

Брешь

Рейтинг IMDB: 4.4

Жанр: Экшн, Научная фантастика

Страна: США, Канада

Продолжительность: 1ч 32мин

Год: 2020

Продюсер: Кори Лардж

Действие фильма "Брешь" происходит на космическом корабле, который перевозит последних выживших жителей Земли на новую планету. Когда на борту корабля обнаруживается инопланетный паразит, экипаж должен бороться за его уничтожение, пока он не уничтожил их всех. Когда ситуация выходит из-под контроля, экипаж обнаруживает, что реальной угрозой может быть еще более зловещее.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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