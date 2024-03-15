Лук как универсальный помощник: лайфхаки по использованию в быту

Знали ли вы, что лук имеет удивительное практическое применение в неожиданных ситуациях? UAportal подготовил несколько неожиданных и функциональных лайфхаков по поводу использования лука в разных повседневных целях.

Универсальное использование

Знали ли вы, что это растение можно использовать для успокоения насекомых? Кусочек лука можно натереть на пораженный участок, чтобы облегчить зуд и уменьшить воспаление.

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Аналогично, если во время приготовления пищи произошел случайный ожог, нанесение лукового сока может помочь облегчить боль и предотвратить образование волдырей. Кроме того, добавление нескольких ломтиков этого растения может помочь дезодорировать помещение, поскольку природные соединения эффективно поглощают запахи.

Предотвращение появления ржавчины

Чтобы предотвратить образование ржавчины на металлических инструментах, можно натереть их поверхность разрезанной луковицей, прежде чем положить на хранение. Этот процесс создает защитный барьер от влаги и кислорода благодаря соединениям серы, содержащимся в этом растении, которые тормозят процесс окисления.

Успокаивающий компресс

Луковый компресс может уменьшить заложенность носа и облегчить легкие симптомы простуды. Уложив разрезанную головку лука рядом с кроватью или в комнате, вы освободите природные соединения, которые очистят носовые проходы и дезодорируют воздух. Это может помочь очистить носовые ходы и облегчить симптомы лёгкой простуды.

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