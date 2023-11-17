Любовь, бросающая вызов всем испытаниям: знаменитые пары в украинском шоу-бизнесе

В бурном мире украинского шоу-бизнеса есть несколько пар, которые выделяются крепкой любовью и стойкостью перед лицом испытаний. UAportal рассказывает о 5 чрезвычайных парах, которые преодолели трудности и обрели настоящую любовь.

Павел Зибров и Марина Зиброва

Известный эстрадный певец и композитор Павел Зибров встретился с Мариной Зибровой во время сольного концерта в 1992 году. Решив завоевать ее сердце, Павел продолжил двухлетнее ухаживание, завершившееся прекрасным союзом. Прошло 29 лет с тех пор, как они поклялись друг другу в любви, и их любовь стала только сильнее.

Виталий Белоножко и Светлана Белоножко

Певец и шоумен Виталий Белоножко и известная певица Светлана Белоножко демонстрируют удивительную связь, которая длится уже более четырех десятилетий. Они не только спутники жизни, но мощный творческий дуэт. Несмотря на перипетии времени, страсть друг к другу остается непоколебимой.

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Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов

История украинской певицы Русланы Лыжичко и рок-музыканта Александра Ксенофонтова начинается с музыки. В поисках профессионального совета Руслана обратилась к Александру, и между ними завязалась дружба. Впоследствии их связь переросла в романтические отношения, приведшие к браку в декабре 1995 года.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

В сказке, напоминающей романтические новеллы, актриса Ольга Сумская нашла на своем столе шоколадное сердце и таинственную записку, которые разожгли ее страсть к актеру театра и кино Виталию Борисюку. После феерической встречи возникла глубокая любовь. Через пять лет пара связала себя сетями брака, а в прошлом году отметила 27-ю годовщину.

Елена Кравец и Сергей Кравец

Комедийная актриса Елена Кравец и телепродюсер Сергей Кравец подружились еще в студенческие годы во время участия в юмористическом шоу КВН. Со временем их дружба переросла в роман, который в конце концов привел к женитьбе в 2002 году. История любви увеличилась с рождением дочери Маши, а в 2016 году в их доме появились двойняшки – Екатерина и Иван.

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