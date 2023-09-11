Магические свойства камней повлияют на эти знаки зодиака: Гороскоп на неделю 11-17 сентября

UAportal подготовил гороскоп, в котором раскрывается влияние камней на Близнецов, Весов и Водолеев в период с 11 по 17 сентября. Узнайте, как лазурит, обсидиан и аквамарин могут улучшить разные аспекты жизни людей, рожденных под этими знаками зодиака.

Близнецы

Синий камень, известный как лазурит, способствует открытости, искренности в отношениях и имеет потенциал для лечения бессонницы и нервных расстройств. Близнецы могут заручиться энергетической поддержкой этого камня в указанный период, чтобы гармонировать сферу любви, усилить чувство радости и обрести эмоциональный баланс.

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Весы

Обсидиан – вулканическое стекло темно-синего или черного цвета. Считается, что он повышает концентрацию внимания, осторожность и усиливает связь с духовным миром. Используя этот камень в период с 11 по 17 сентября, Весы могут значительно усилить свою интуицию и установить связь с высшими силами, чтобы получить защиту и исполнение заветных желаний.

Водолей

Говорят, что аквамарин, нежный голубой камень, обличает обман, сохраняет дружбу и обостряет разум, а также спасает от мигрени, боли в желудке и печени. Водолей может воспользоваться успокаивающими свойствами этого камня в указанный период, чтобы улучшить физическое и эмоциональное здоровье, наладить проблемные отношения и повысить концентрацию внимания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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