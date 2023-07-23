'Магическое' 23 июля подарит удачу трем знакам зодиака: мечты начнут сбываться

23 июля 2023, которое считается одним из самых энергетически сильных дней в году из-за повторения цифр, принесет хорошие новости трем уроженцам зодиакального круга. Девам, Рыбам и Стрельцам нужно быть внимательными к знакам судьбы, чтобы не упустить возможности.

Дева

Дев ждет очень интересный и насыщенный день – все новости, которые будут поступать, окажутся исключительно положительными. Уроженцев знака порадует вторая половинка, устроив романтический сюрприз. Также намечается улучшение финансового положения – один звонок кардинально преобразит жизнь Дев. Их ждет карьерный взлет и новые перспективы.

Рыбы

Рыбы найдут союзников в деле, которое для них очень важно. Это придаст сил и мотивации двигаться дальше. Одинокие уроженцы знака в этот день могут встретить особенного человека, который вскружит им голову. Общие интересы и схожие взгляды на жизнь дадут шанс построить крепкий союз, но Рыбам для этого нужно отпустить все свои страхи.

Стрелец

У Стрельцов будет очень много дел, но результат порадует. Уроженцы знака смогут увеличить свои доходы в разы, также не исключено, что они получат крупную сумму в виде прибыли от старых инвестиций или подарка. Это позволит им порадовать себя приятным подарком. Кроме того, перед ними откроется возможность отправиться в путешествие, о котором они давно мечтали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.